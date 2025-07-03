被控受賄逾9342萬元　台盟中央原常務副主席李鉞鋒被判無期徒刑

第十四屆全國人大常委會原委員、監察和司法委員會原副主任委員，台盟中央原常務副主席李鉞鋒受賄案，周四（7月3日）在山西省太原市中級人民法院公開宣判，法院以受賄罪判處其無期徒刑，剝奪政治權利終身，併處沒收個人全部財產；將追繳在案的李鉞鋒受賄所得財物及其孳息依法上繳國庫。



李鉞鋒。（央視新聞）

經審理查明，2011年至2024年，被告李鉞鋒利用擔任重慶市人民檢察院第一分院副檢察長，重慶市人民檢察院副檢察長，重慶市政協副主席，台盟中央常務副主席，全國人大常委會委員、監察和司法委員會副主任委員等職務上的便利，以及本人職權或者地位形成的便利條件，為有關單位和個人在司法案件處理、工程款催收和企業經營等事項上提供幫助，直接或者通過其親屬非法收受他人財物，合共人民幣9342萬多元。

法院認為，被告李鉞鋒的行為構成受賄罪，應依法懲處。李鉞鋒受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失。鑒於李鉞鋒受賄犯罪中有未遂情節，其到案後如實供述罪行，主動交代監察機關尚未掌握的大部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄所得財物及其孳息已全部追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其依法可予從輕處罰，法庭遂作出上述判決。