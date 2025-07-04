內地將啟用「700」字頭15位電話號碼　以加強個人信息保護

內地即將啟用「700」字頭的15位數電話號碼。工業和信息化部近日通知，為加強電話號碼使用管理，將部署開展號碼保護服務業務試點工作。

號碼保護服務業務是指受速遞、外賣、網約車等互聯網平台企業及其他企事業單位委託，為其個人用戶分配臨時號碼（通常稱為「中間號」或「隱私號」）代替真實電話號碼，利用公用電訊網實現和他人之間的話音、短訊等通訊功能，以減少個人電話號碼泄露風險的一種業務。



工業和信息化部近日通知，為加強電話號碼使用管理，將部署開展號碼保護服務業務試點工作。（網上圖片）

近年來，速遞物流、外賣配送、網約車等互聯網平台服務被廣大用戶普遍使用，在這些線上線下結合的服務場景中，用戶電話號碼被廣泛應用在倉儲、物流及售後等環節。

工業和信息化部信息通信管理局介紹，開展號碼保護服務業務試點對加強個人信息保護、防範治理電訊網絡詐騙、強化非應邀商業電子信息防控、促進平台經濟和民營經濟發展壯大具有重要意義。按照通知要求，號碼保護服務業務應由應用平台提供方、基礎平台提供方和業務使用方三者協同開展。

時間安排方面，通知設置了三個月試點準備階段、三個月試點過渡階段、兩年正式試點階段。試點過渡階段結束後，將全部使用「700」專用號碼開展號碼保護服務業務。

用戶在撥打或接聽電話時，看到15位「700XXXXXXXXXXXX」號碼，就可認定通訊使用了號碼保護服務。（視覺中國）

工業和信息化部信息通信管理局表示，當前內地號碼保護服務業務日均訂單量至少為3.5億，規劃「700」專用號碼，在形式上可以與電話號碼明顯區分，方便用戶識別，在數量上可以滿足未來速遞、外賣、網約車等場景千億級的碼號資源需求。

對於用戶來說，在使用互聯網平台服務時，可自主選擇是否授權同意互聯網平台提供號碼保護服務。用戶在撥打或接聽電話時，看到15位「700XXXXXXXXXXXX」號碼，就可認定通訊使用了號碼保護服務，對方看不到用戶的實際號碼。而號碼保護服務亦不會影響正常通訊。