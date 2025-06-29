陸配網紅被台灣驅逐回大陸老家　遇水浸維權接恐嚇電話：嚇得發抖

陸配小微等人早前在抖音發表武統言論，被台灣移民署取消居留許可，在今年4月遣送出境。小微於6月26日拍片怨受到當局不公平對待，貴州家裏被水庫淹到，直接點名村書記不辦事，一堆補償金都沒拿到。台灣財經網美胡采蘋於6月28日在Facebook對此表示，「（台灣）這麼好的地方不珍惜，偏要回家給水淹」。



從小微於6月26日影片可見她在跟一個村官火爆叫罵，對方也沒有理她，只是繼續滑手機。另據字幕，小微指控「官舟鎮新場村書記不辦事」，並稱「涉及水庫淹沒村的多項補償金……我從未拿到過」。

陸配小微近日再度獲網絡關注：（按圖了解）



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小微今天又拍片說，自己半夜接到電話來給她「耍威風」，起床後越想越害怕，懷疑是地方官員叫派出所來報復，「我現在都嚇得發抖了」，並哽咽喊：「合法維權我有錯嗎」、「我們農民有冤屈不能伸嗎」。

小微以往曾上載影片表達被驅出台境的不滿：（按圖了解）



上述兩段影片已經不存在抖音平台，原因不明，但有粉絲備份起來。胡采蘋則對此感嘆，是在台灣都沒有權益受損只好呼籲武統？這麼好的地方不珍惜，偏要回家給水淹，可謂是「適才適所」。

作家朱宥勳在貼文下留言，「果然呼吸過民主的空氣，長了見識，會抗議了」。其他網友表示：

．「記得下次用選票教訓這些官員，如果能投票的話」

．「學壞了，現在自以為彎彎了是不是」

．「社會主義的鐵拳伺候」

．「暖心的文章，謝謝Emmy」



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