315｜央視揭亂象：翻新衞生巾不滅菌內褲　AI一日狂打10萬通電話

昨日（3月15日）是「國際消費者權益日」，官媒央視一年一度的「3·15晚會」曝光多宗涉及消費者權益的行業亂象，涵蓋翻新衛生巾流入網店、不滅菌一次性內褲、家電維修收費陷阱、保水蝦仁磷酸鹽超標、電子簽借貸藏高利貸、竊取個人資訊的非法營運、AI機械人騷擾電話、手機抽獎騙局等。報道顯示，這些問題涉及多個知名品牌及企業。



翻新衛生巾及嬰兒紙尿片亂象

涉事公司：梁山希希紙製品有限公司

涉及品牌：麥酷酷、自由點、嫚熙、中億孕嬰、好之、米菲、Babycare、全棉時代、蘇菲（Sofy）等。



梁山希希紙製品有限公司從正規生產廠家收購殘次品、邊角料等生產垃圾，挑選外觀相對完好的嬰兒拉拉褲及衛生巾進行翻新再售，利潤極高。工人對回收的嬰兒拉拉褲進行敲打恢復蓬鬆狀態，企業更打通正規廠家內部關係，獲取本應切碎處理的生產垃圾，並將部分剩餘垃圾打碎分離成原材料，再次流入一次性衛生用品生產企業。

不滅菌的一次性內褲

涉事公司：商丘市夢陽服飾有限公司、虞城縣博威服飾有限公司、健芝初醫療器械有限公司、商丘醫笙寧醫療科技有限公司、虞城縣雅恆服裝加工廠

涉事品牌：絲語甜、歐詩蘿蘭、貝姿妍、初醫生、浪莎



河南省商丘市、虞城縣多家企業生產的一次性內褲存在嚴重衛生及質量問題。央視報道稱，當地服飾加工廠如「夢陽服飾」的生產環境惡劣，車間與垃圾堆放區混雜，工人徒手操作，且未進行滅菌處理。部分企業虛假標註產品為「純棉」材質，實際使用廉價滌綸，甚至偽造「環氧乙烷滅菌」標識欺騙消費者。醫療器械公司「健芝初」更使用強力去污劑掩蓋污漬，偽造滅菌標籤、檢測報告及滅菌影片，將次品混入市場，並向電商平台提供虛假證明。涉事企業年產量達數百萬至數千萬條，產品流入美容院、洗浴中心及電商渠道，嚴重違反國家衛生標準，威脅消費者健康。

「保水蝦仁」浮出水面！1斤蝦仁7兩冰

涉事企業：尚方舟食品有限公司、中青海洋水產有限公司、湛江良基食品有限公司、連雲港鮮知肴食品公司、漁趣多食品有限公司、寶輝水產有限公司、良基冷凍食品有限公司



除一次性個人用品外，央視還曝光多家水產企業違規生產「保水蝦仁」，揭露行業亂象，調查發現，部分企業為增重牟利，在蝦仁加工中超量添加保水劑（覆合磷酸鹽），並刻意隱瞞添加信息。國家標準規定冷凍蝦仁磷酸鹽添加量不得超過5克/千克，但檢測顯示寶輝水產產品超標51.4%，良基冷凍產品更超標145%。涉事企業通過浸泡保水劑使蝦仁增重20%以上，並二次包冰衣進一步增重，導致消費者實際購買1斤蝦仁含冰近7兩。這些企業不僅在加工環節違規，還存在標簽欺詐行為，成品包裝僅標注「蝦仁和水」，刻意隱瞞保水劑添加事實，誤導消費者。

蝦仁注水增重量。

蝦仁注水增重量。

蝦仁注水增重量。

電子簽裡的隱形高利貸 最高年化利率近6000%

涉事品牌：借貸寶、人人信



「電子簽」平台成為高利貸溫床，例如「借貸寶」、「人人信」等平台，借貸者透過電子簽約借款，但實際到賬金額被大幅克扣，例如借款5000元可能只到賬3500元，借款3萬元僅收到1.4萬元，但合約仍然按原借款金額計算利息。平台表面上標示的年利率不超過13%，但放貸人透過微信、支付寶等方式私下加收「出證費」、「展期費」及「逾期費」，讓實際利率暴增。更惡劣的是，放貸人使用虛假身份註冊帳戶，導致借款人無法追蹤真正的放貸者，維權無門。

個人信息竊取黑幕

涉事企業：雲企智能科技有限公司、綠信科技有限公司、企騰網絡技術有限公司、智優擎網絡科技有限公司、啟科科技有限公司

涉事APP：雲客引流、點點蟻、火眼雲

購買品牌：土巴兔、拜博口腔、美萊醫美



多家科技公司以「精准獲客」為名，非法竊取用戶個人信息。例如，雲企智能、綠信科技等企業透過爬蟲技術，在短視頻、購物平台等環境中，強行獲取用戶電話、微信賬號及消費習慣等數據。啟科科技更自稱能透過電信運營商後台獲取大數據，按用戶的年齡、職業、消費能力等標籤分類，再高價售賣個人信息，每條信息售價高達6元。這些公司偽裝成企業信息交易，藉此逃避法律監管。

「一天打10萬個電話」！AI機械人成騷擾電話的「幫兇」

涉事企業：智優擎網絡科技有限公司、優音通信有限公司、淘金你我信息技術有限公司、沃創雲科技有限公司、合眾易聯科技有限公司、飛鴿傳書科技信息有限公司、億客眾合信息技術有限公司



AI機械人成騷擾電話幫凶。

外呼公司利用AI智能機械人技術，透過真人錄音合成語音，每天可自動撥打數萬通營銷電話，效率遠超人工。這些公司主要為教育、醫療、金融等行業提供「電話營銷服務」，透過虛擬運營商提供的非實名「小號」，規避監管，並利用「打顯」技術偽裝成本地號碼，提高接聽率。即使《民法典》明確禁止未經同意的電話推銷，這些公司仍透過頻繁更換號碼及與電信運營商保持特殊關係來逃避懲罰。