Labubu成功背後的女人　POP MART王寧妻子楊濤登《財富》榜

7月4日，《財富》雜誌發布2025年度「中國最具影響力的商界女性」榜單，泡泡瑪特（POP MART）聯合創始人兼副總裁楊濤名列其中，引發河南商界廣泛關注。這位38歲的河南籍女性，除了是泡泡瑪特創始人王寧的創業夥伴與人生伴侶，也是從河南鄭州大學西亞斯國際學院走出的傑出校友，與王寧攜手將泡泡瑪特打造成全球潮玩行業的領軍品牌。



放棄央視實習 成為「最佳合夥人」

楊濤與王寧的創業故事始於大學時期的相識。據內媒此前報道，王寧1987年出生於河南新鄉獲嘉縣，畢業於鄭州大學西亞斯國際學院。福布斯實時富豪榜顯示，截至6月8日，王寧身家達203億美元，超越牧原股份創始人秦英林，成為河南新首富。而楊濤作為王寧的校友與伴侶，在其事業成功背後扮演了關鍵角色。

公開資料顯示，楊濤在赴香港讀研究生並回到北京實習期間與王寧建立聯繫並成為戀人。2010年，王寧決定辭職創業，號召大學同學加入，楊濤毅然放棄央視實習機會，選擇支持男友的夢想。她在2019年接受媒體採訪時回憶：「當時他找了幾個一起開過格子鋪的同學，大家工作也不順心，就一起來北京創業了。」

6月，楊濤與王寧出席孫燕姿在北京的演唱會。（網上圖片）

「盲盒」操盤手 將小眾IP變「印鈔機」

作為泡泡瑪特副總裁，楊濤負責IP運營及產品研發，帶領團隊開創了潮玩行業的「盲盒」模式。2016年，她與王寧共同做出簽約小眾IP「Molly」的關鍵決策。楊濤坦言，當時並非預見巨大市場，而是憑藉對Molly的信心，認為「這個IP肯定有市場」。隨後，楊濤團隊創新性地將Molly從千元級藝術品轉化為幾十元的盲盒產品，並引入「隱藏款」機制，成功引爆市場。據艾媒諮詢報告，Molly系列年銷售額從不足千萬飆升至2024年的超20億元人民幣。

在Molly成功後，楊濤推動建立IP開發標準化流程，帶領公司簽約「THE MONSTERS」系列（包括熱門IP Labubu），2024年該系列貢獻30.4億元人民幣營收，成為公司新增長引擎。今年4月，第三代Labubu產品發售引發搶購熱潮，「搶LABUBU」登頂微博熱搜，帶動泡泡瑪特登上美國App Store購物榜第一。

2025年6月13日，人們在上海泡泡瑪特旗艦店觀賞LABUBU。（REUTERS）

全球布局 帶領泡泡瑪特走向世界

隨著國內市場成熟，楊濤將目光投向海外，主導「全球本土化」策略。根據泡泡瑪特2024年年報及德勤報告，公司海外營收同比增長375.2%，達50.7億元人民幣。憑藉全球影響力，泡泡瑪特於6月26日入選美國《時代》周刊2025年「全球100家最具影響力企業」，成為首個上榜的中國潮玩企業。

2020年12月11日，泡泡瑪特在港交所上市。（POP MART）

在產品線拓展上，楊濤同樣成效顯著。2024年，公司毛絨玩具品類營收增長近13倍，線上會員覆購率提升至58.7%，貢獻超40億元人民幣營收。此外，泡泡瑪特進軍珠寶領域，推出獨立品牌popop，並成立電影工作室，計劃推出動畫劇集《LABUBU與朋友們》。

河南校園走出的創業「夫妻檔」

行業分析指出，王寧與楊濤這對河南校友夫妻在泡泡瑪特形成了高效協作模式：王寧聚焦宏觀戰略，楊濤則憑藉敏銳市場洞察力，將戰略轉化為產品與運營方案。截至7月4日，泡泡瑪特總市值已超3300億港元。

王寧與楊濤在泡泡瑪特形成了高效協作模式。（網上圖片）

回顧創業初期，楊濤曾感慨：「前幾年曲曲折折，今天盈利明天虧損，每天只想著怎麼活下去。」如今，這對從河南校園走出的創業搭檔，已將泡泡瑪特推向全球舞台，楊濤的入選《財富》榜單，也標誌著其在商界影響力的進一步提升。