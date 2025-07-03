內地海關發17天LABUBU配幽默標題 僅1月公眾號狂漲粉11萬
撰文：許祺安
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內媒報道，隨著LABUBU的爆火，海關與走私的「LABUBU」或盜版「LAFUFU」的鬥智鬥勇也引發眾多網民圍觀，而海關發佈公眾號的幽默標題也是深受喜愛，僅6月，「海關發佈」公眾號就漲粉11萬多。
報道指，近一個月來，內地海關連17天發lafufu並配幽默標題，例如「每天沉浸在抓Lafufu中無法自拔」「海關發布布？不，海關不發布布，海關查假布布」等等，引來不少網民關注。
整個6月，「海關發佈」公眾號漲粉11萬多，Labubu系列立了頭功。海關表示，通過相對高頻發佈典型案例，主要想讓大家了解三件事：第一，代購牟利需要主動申報交稅；第二，打假是海關一項重要職能——從評論區留言來看，好多人並不知道海關還管侵權這事。最後，希望廣大網友理解海關打假背後的道理：保護知識產權，保護創新，保護中國製造品牌。
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