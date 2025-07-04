7月5日大地震｜在日華人稱「一笑而過」　學者：日本盛行災難文化

日本漫畫家龍樹諒在作品《我所看見的未來》中預言「2025年7月5日大災難」 ，稱當日將發生毀滅性地震和海嘯。雖然她本人澄清，記錄的是夢境而非有意引起恐慌，但距離7月5日還有不到一天，仍有不少人對此十分關注。不過，內媒《紅星新聞》訪問了數名在日華人，他們均表示「一笑而過，不予理會。」



日本鹿兒島縣吐噶喇群島（Tokara Islands，トカラ列島）近海6月29日下午發生黎克特制5.1級地震。（NHK）

生活在日本大阪的華人譚小姐說，「日本南海（海槽）大地震是肯定會發生的，只是時間的問題，所以沒有什麼恐慌。」雖然日本媒體近日有不少對「預言」的討論，電車內也會看到《我所看見的未來》的宣傳海報，但譚小姐稱自己並未過多關注，身邊的人們也都依然保持日常的生活作息。

無獨有偶，在日本從事媒體工作的華人張女士說，雖然不少人在討論，但目前身邊沒有一個人真正受到影響，自家附近的超市中，也沒有出現搶貨、囤貨的現象。

張女士說，自己確實聽說有人因「預言」取消了日本的旅行計劃；亦有朋友因為不堪其擾，發微信朋友圈稱，「若再有人問7月5日大災難的話題就拉黑。」但大部分在日華人都在繼續正常生活，並未更改生活計劃。

對於龍樹諒的作品《我所看見的未來》，張女士稱，「這個漫畫書在日本特別小眾，而且日本經常拍大地震、毀滅等題材的電影，日本人的文藝作品本身就很喜歡用災難題材，大家對此類消息『免疫力』特別強。」

對此，遼寧大學日本研究中心客座研究員陳洋表示，「關於所謂的日本災難預言，我注意到在日本的社交網絡上，沒有形成熱門話題。我認識的日本友人以及在東京生活的朋友，都沒有受到任何影響。有的朋友甚至告訴我，完全沒有聽說什麼距離日本大災難就剩一天的內容。」

《我所看見的未來》的宣傳海報。（紅星新聞）

陳洋認為，外界之所以相信所謂「預言」，主要與日本是一個地震等自然災害頻發的國家有關，特別是7月3日鹿兒島縣吐噶喇列島近海附近發生5.5級地震，更是讓人們「確信」這是日本即將迎來「末日」的信號。

陳洋續指，而這背後反映出的是對日本的認知偏差，以及從眾心理，「也就是大家都在討論某個說法的時候，作為個體也會傾向於相信，即使缺乏科學理性的論證。」

同時，對於日本文藝作品「災難題材」盛行，陳洋表示，日本的自然環境為「災難文化」的產生提供了土壤，促使創作者將對自然災難的恐懼與思考融入作品，展現「世界崩塌、人類絕境求生」的場景。

另一方面，這與日本相對衰落的社會現實有關。上世紀90年代泡沫經濟崩潰以來，日本陷入增長停滯、企業競爭力低下的時期，外界將其稱為「失去的三十年」。在這種相對壓抑的社會環境下，人們普遍感到未來迷茫，精神壓力無處釋放。「災難文化」的創作風格恰好提供了一種宣洩出口，借由作品中「世界末日」的設定，表達對現實社會的不滿與無奈，釋放內心積累的焦慮和壓力。