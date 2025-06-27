日本抹茶產自中國？　這座小城抹茶出口全球第三

講起抹茶，人們可能會最先想到日本，但近年大家吃到的抹茶產品，其原料很可能產自中國貴州。

貴州省銅仁市，擁有全球最大抹茶單體工廠，產品遠銷40多個國家及地區，也包括香港在內，更成為星巴克等品牌的供應商，並於今年規模化出口日本。

貴州抹茶憑甚麼在近年異軍突起，成為當地以至中國的新特產？一起來走近這座西南山區的小城。



貴州抹茶出口全球逾40國 擁「世界抹茶超級工廠」

日本茶樹品種老化、勞動力短缺，加上異常天氣和供應鏈波動等問題，讓日本抹茶產能接近天花板。上圖為日本西尾市茶農採茶；下圖為宇治市抹茶加工廠。（視覺中國/當代中國授權）

日本農林水產省數據顯示，2024年，包括抹茶在內的綠茶出口額，達到2.4億美元，同比增長25%。不過，雖然需求井噴，但產能卻出現短缺。

另一邊廂，中國抹茶卻在迅速崛起。

預計2025年，中國抹茶的總產量將超過5,000噸，穩居全球第一。其中，貴州抹茶已佔到中國抹茶總產量的四分之一；若以出口量來計，貴州抹茶遠銷海外40多個國家，已經是全國第一、全球第三。

而貴州抹茶生產的重鎮，就在世界自然遺產梵淨山腳下的銅仁市江口縣，這裏有着「中國抹茶之都」的美譽。此外，浙江杭州、紹興等地，也是國產抹茶的主要產地。

貴州銅仁出產的抹茶，2025年初更首次規模化出口日本。圖為江口縣九龍山茶園。（網上圖片）

貴州銅仁擁有全球最大的抹茶單體工廠，被譽為「世界抹茶超級工廠」，每日可生產10噸抹茶，年產能超4,000噸，產品暢銷國內外。

貴州省江口縣貴茶產業園抹茶精製工廠，為全球最大的抹茶單體工廠。（網上圖片）

貴州省江口縣貴茶產業園抹茶精製工廠，為全球最大的抹茶單體工廠。（網上圖片）

不單止產量大，貴州抹茶亦有出色品質。

根據中國農業部的檢測，銅仁茶的茶多酚含量達16.7%∼31.5%，氨基酸含量達3.1%∼10.6%，構成了茶多酚與氨基酸協調的黃金配比，遠遠高於國家標准。

貴州為何產出優質抹茶？

貴州的抹茶近年為甚麼能異軍突起？這離不開當地得天獨厚的環境。

茶樹喜歡溫暖、濕潤的環境，最適合種植在季風型亞熱帶氣候區，特別是多雲霧、日照少的地帶。

貴州，正正是國內唯一兼具「低緯度、高海拔、寡日照」的地區。而位於貴州東部梵淨山腳下的銅仁，更是這裏的「黃金生態區域」。

貴州的自然條件十分適合茶樹生長。圖為銅仁江口縣生態茶園。（視覺中國/當代中國授權）

貴州抹茶，亦擁有乾淨、安全的優勢。

貴州是全國率先禁止在茶園中，使用水溶性農藥和除草劑的省份；茶園禁用的農藥品種，在國家規定的60多種的基礎上，增加到128種，針對出口茶園還提出了28種慎重使用的農藥。

貴州「世界抹茶超級工廠」出產的抹茶，通過歐盟食品安全標准500多項檢測，出口歐洲，因此被稱為「歐標抹茶」。（網上圖片）

如何從「貴州茶葉」到「貴州抹茶」？

坐擁獨特的自然條件、無污染的生態優勢，貴州本就是優質茶葉產地，孕育了中國十大名茶之一的都勻毛尖，還有綠寶石和遵義紅等名茶。

然而，貴州以至全中國的茶葉種植，以往都存在一個問題——茶葉深加工比例低，附加值也較低，令到茶葉的利潤空間十分有限。

而抹茶是茶葉的一個深加工品種，產品附加值高，廣泛應用於食品、飲品、烘焙等領域。而且，全球抹茶需求年增長率約為10%，市場前景廣闊。

為了尋求發展，貴州從2015年就開始探索抹茶產業的可行性。2017年，曾被列為國家扶貧開發工作重點縣的銅仁江口縣，引入茶葉龍頭企業貴茶集團，投資6億元人民幣建成貴茶產業園，佔地340畝（相當於22.6公頃），第二年又建成年產能4,000噸的全球最大抹茶單體工廠。

貴州銅仁抹茶工廠生產線，工人正在製作抹茶。（網上圖片）

貴州銅仁抹茶工廠生產線，工人正在製作抹茶。（網上圖片）

此外，還聘請日本資深抹茶專家全程技術指導，與國內外多家科研院校合作，建立了世界一流的抹茶自動化生產線，並根據本土條件調整製作工藝；同時，加大傳播投入，打造品牌獨特記憶點。

當地並透過「龍頭企業+聯盟企業+農戶」的聯盟發展模式，建成以江口縣為核心的3萬畝抹茶基地、53條碾茶生產線，輻射帶動建設14萬畝歐標茶園，帶動近10萬茶農增收致富，人均增收約2,500元人民幣。

抹茶源自中國 前景廣闊

中國抹茶產業發展，從某種程度上講，可說是中國特產的「文藝復興」。抹茶雖然已成為日本的文化符號之一，但其實起源於中國。

學生在貴州省江口縣貴茶產業園茶室參加研學，觀看抹茶茶飲製作。（網上圖片）

抹茶茶飲製作。（網上圖片）

抹茶原稱為「末茶」，在宋朝達到頂峰，後來隨着用茶葉泡湯棄渣的喝法普及，抹茶在中國人的生活中逐漸消失，反而經文化交流被帶入日本，得到傳承和發展。

中國現代抹茶產業發展起步比較晚，日本抹茶產品的知名度和市場份額，在國際市場依然擁有舉足輕重的地位。

不過，面對抹茶供應缺口日益增長，讓世界認識中國抹茶，未來可期。

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