日本地震預言｜7月5日並沒禁忌！命理師：3生肖財運大好連旺20日
撰文：聯合新聞網
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日本漫畫家龍樹諒作品《我所看見的未來》預言2025年7月5日將發生毀滅性地震與海嘯，掀起熱議。真有世界末日嗎？台灣清水孟國際塔羅小孟老師日前表示，7月5日當天其實沒有禁忌，很多人用預言自己嚇自己，「本來沒甚麼事，但心情受到影響，自然運勢也會受影響」。小孟老師在Facebook專頁也分享，有三個生肖7月5日一到，將會財神降臨，「財運連旺20天」。
Top3：屬豬
屬豬的朋友們，7月5日後你的財運終於慢慢脫離了壓力期，先前可能會有一些財務上的糾紛或壓力，讓你沒有辦法好好運用資金，但7月5日一到你的正財運越來越好，而且正財能量也越來越順，慢慢你會有多餘的資金可多做一些事。
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Top2：屬兔
屬兔的朋友們，7月5日後對你來說是正財大旺的開始，你可以開始把一些多的資金，拿來做一些投資的活動，若是你已經有很熟悉的投資模式，而且也一直是正向的結果，請你保持這樣的好習慣繼續經營，若是之前不太理想，建議可以改變新的理財方式，不要擔心自己會損失太多，可以用小額投資，實驗你想要的方式，只要你願意開始，慢慢就會找到適合自己的投資理財方法。
Top1：屬雞
屬雞的朋友，7月5日後你可以跟一些專業的理財專家，聽聽他們的一些理財方式，或用甚麼方法去判斷市場的情況，這樣你會有更精明的思考，去投資對你有利的標的物，另外屬雞的人物慾特別強烈，建議如果有多的資金，除了投資之外，可以多做一些定存，對你也是好的理財方式，讓你的荷包更加分。
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