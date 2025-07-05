直播釀大錯　國家安全部：某商戶用軍港當背景　暴露軍艦動態

隨著網絡直播的蓬勃發展，越來越多商戶和個人通過手機直播吸引流量、促進創收。然而，據國家安全機關周六（5日）公布一起因海景直播意外暴露軍事敏感信息的案件，引發社會廣泛關注。



「絕美」海景直播釀大錯

案情指，為推廣海景住房與旅遊項目，某商戶在短視頻平台頻繁開展直播活動，將一處重點軍事海域作為背景，實時拍攝軍港內部情況。據悉，該商戶因缺乏保密意識，兩個半月內進行數十場直播，每次長達數小時，導致軍艦停泊及進出港動態被持續暴露，嚴重危害國家安全。

當地國家安全機關接到群眾舉報後迅速介入，鎖定涉事商戶，緊急叫停直播活動，責令刪除相關視頻，並依法對相關人員進行處置。隨後，國家安全機關聯合有關部門對軍港周邊進行安全隱患排查，責令區域內酒店、民宿及住宅等臨海場所設置「禁止拍攝、攝像」「禁止放飛無人機」等警示標識，並要求相關單位履行告知義務，消除潛在風險。

早前，國家安全部發布「揭露間諜的N副面孔」影片。（國家安全部）

無心之舉成「情報窗口」

當局指，看似普通的海景直播，實則為境外間諜情報機關提供了可乘之機，帶來嚴重安全隱患。一是境外間諜的「實時探頭」。定時、定點的直播畫面，可能成為境外情報機關的免費觀測平台。據悉，某境外間諜組織曾指使其境內人員通過觀看此類直播，記錄軍事敏感區域動態。

二是線下觀測的「在線地圖」。直播暴露的敏感信息為境外勢力提供了線下偵察的線索。在某次直播中，觀眾直接詢問「對面是軍港嗎」、「這是哪個房間」等問題，無意中為境外間諜「指路」，成為低成本的情報來源。

國家安全機關警示，軍事安全是國家安全的重要組成部分，涉軍信息高度敏感。《中華人民共和國軍事設施保護法》明確規定，任何組織和公民均有保護軍事設施的義務，危害軍事設施安全的行為將受到法律嚴懲。網絡直播同樣需遵守《網絡直播營銷管理辦法（試行）》等規定，不得在涉及國家安全、公共安全的場所進行直播活動。

國家安全機關提醒，公眾在直播或拍攝短視頻時，應謹慎選擇地點，避免拍攝敏感區域，切勿為博取流量將涉密信息作為「吸粉」手段。如發現涉嫌泄露國家秘密或危害國家安全的行為，請及時通過12339舉報電話、網絡舉報平台（www.12339.gov.cn）或國家安全部微信公眾號舉報。