內地公安懸賞通緝台灣資通電軍人　學者：掀兩岸新一輪法律戰

在台灣強化查緝公務人員持領中國大陸身份證件，以及藝人與中國大陸黨政軍合作之後，中國大陸6月5日再對具有強烈抗中色彩的民進黨立委沈伯洋祭出制裁，同時也公布20人的台灣資通電軍懸賞名單。受訪學者研判，兩岸圍繞國安情報的法律戰將會日益激烈。



國台辦發言人朱鳳蓮6月5日發布新聞稿，指民進黨籍立法委員沈伯洋的父親沈土城在台灣企業兆億公司擔任負責人，由於這家公司與內地某些企業存在貿易往來合作，決定對它實施懲戒，禁止進行合作。

曾為台灣民防組織黑熊學院負責人的沈伯洋，去年10月已被陸方列入「台獨頑固分子」清單，禁止他本人與家屬進入中國大陸及港澳地區。

民進黨立委沈伯洋。（facebook@沈伯洋）

對於再遭制裁，沈伯洋5日透過臉書發文，表明他們家是在中南美洲做貿易的公司，是向世界各國下訂單，中國大陸如果現在要對他們家做貿易處罰，其實是犧牲自己人民生產的利益。

他認為，中國大陸急著在一年內制裁他以及他的家人，是因為他在台灣推動國安相關法案所致。

另一方面，內地官媒《新華社》5日引述廣州市公安局發布通告，指台灣資通電軍指揮實施的非法網絡攻擊活動涉嫌多項違法犯罪，因此懸賞通緝20名台灣資通電軍成員。

這份通告公布當事人的照片、姓名、性別、台灣身份證字號等個人信息，並指凡提供有效線索的舉報人、以及配合公安機關抓獲有關犯罪嫌疑人的有功人員，將按每名嫌犯1萬元人民幣的金額予以獎勵。

報道指出，這是內地公安機關首次透過執法行動，「對台獨分裂勢力亮劍」。

廣州公安懸賞通緝20名台灣黑客。（@廣州天河公安）

此前，國家安全部去年9月和今年3月，兩度公布對中國大陸進行網攻的台灣資通電軍現役人員身份信息。另外，國家計算機病毒應急處理中心等機構當天也聯合發布調查報告，曝光台灣資通電軍的組織架構、人員構成和工作任務等信息。

台防部資通電軍指揮部（Information, Communications and Electronic Force Command）當天則透過新聞稿回應，強調核心任務是維護國防信息、確保網絡安全，並指陸方以部分台灣軍人個人信息，抹黑資通電軍執行企業網攻，絕非事實。

台灣陸委會副主委梁文傑當天下午在例行記者會上應詢時則強調，如果有民眾配合陸方提供舉報資料，「我們認為這個有（涉嫌違反）《國安法》的問題」。至於沈伯洋再遭陸方制裁，梁文傑則說，可能是因為現在台灣正在進行大罷免，所以對方也忍不住了。

台灣中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛接受《聯合早報》採訪時分析，北京這次的制裁、懸賞具有「組合拳」的特徵。「台灣大罷免即將進入第三階段，積極推動的沈伯洋此時再遭制裁，具有高度政治意味。」

至於公布20人個資、懸賞緝捕，王智盛認為，北京可以藉此展現對台情資掌控能力，打擊民眾對民進黨政府的信心，相信兩岸圍繞國安、情報的法律戰將會日益激烈。

自賴清德今年3月提出17條防堵中國大陸滲透的策略後，台灣政府開始強化對公務人員與一般民眾持領大陸身份證件的稽查，也宣布要檢視部分台灣藝人附和大陸對台主張的言行，是否違反《兩岸人民關係條例》禁止與中共黨政軍合作的規定。

在大陸舉辦年度對台活動海峽論壇前夕，陸委會上星期進一步宣布正研議新的公務人員赴陸管制制度，計畫將基層公務人員納入。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

