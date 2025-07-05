受持續高溫天氣影響　中國用電量創歷史新高

受持續高溫天氣影響，中國最大電力負載於7月4日達到14.65億瓩，創歷史新高。分析報告預測，2025年全社會用電量將增長5%，夏季電力供需偏緊，局部地區尖峰時段供應緊張。國家電網正全力調配資源，確保電力穩定供應。



據央視新聞報導，國家能源局數據顯示，7月4日全國最大電力負載達14.65億瓩，較6月底增加約2億瓩，同比去年增長近1.5億瓩。其中，華東電網負載高達4.22億瓩，空調負載占比約37%。入夏以來，江蘇、山東、河南、安徽、湖北等省級電網負載已9次刷新紀錄。

報導指出，受高溫天氣影響，預計下週電網負載將持續高位運行。國家電網計畫充分發揮特高壓大電網優勢，跨區跨省輸電能力超過2億瓩，全力保障電力供應穩定。

根據國家能源局數據，截至5月底，中國大陸累計發電裝機容量達36.1億瓩，同比增長18.8%。儘管發電能力顯著提升，持續高溫仍對電力系統構成挑戰。

新華社報導，國網能源研究院7月4日在北京發布《中國電力供需分析報告（2025）》，預測2025年全社會用電量將較2024年增長5%。報告指出，氣象因素對用電需求的影響日益顯著，預計迎峰度夏期間，大陸大部分地區氣溫偏高，電力供需平衡偏緊，局部地區尖峰時段供應緊張；迎峰度冬期間，供需則基本平衡。

中央氣象台7月5日繼續發布高溫黃色預警，預計當日白天，華北南部、黃淮、江淮、江漢、江南大部、四川東北部、重慶、華南大部以及新疆南疆盆地和準噶爾盆地等地氣溫將達35℃以上。其中，新疆吐魯番、山東北部、河南中北部、湖北西部和東南部、浙江西北部、蘇皖南部等地局部氣溫可超40℃。

面對高溫帶來的用電高峰，國家電網與相關部門正密切監測供需形勢，採取多項措施確保電網安全運行，為居民和企業提供可靠電力保障。