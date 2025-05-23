國內水上最高輸電鐵塔投產送電　為大灣區新增「電力高速公路」

周三（5月21日），位於獅子洋上的國家「十四五」電力規劃重點項目——500千伏獅南甲乙線改造工程正式投產送電，該工程的水上輸電鐵塔高達264.5米，刷新國內紀錄，並且可將粵港澳大灣區三大核心輸電通道之一的輸送容量提升40%，單回線路最大載流量達4000安培，相當於為大灣區新增一條「電力高速公路」。



500千伏獅南甲乙線改造工程正式投產送電。（央視）

500千伏獅南甲乙線改造工程正式投產送電。（央視）

據《科技日報》報道，作為國家「西電東送」戰略關鍵工程，500千伏獅南甲乙線工程已安全運行38年。因設施老化、抗風標準升級及用電需求激增而改造。

在日均船舶流量超4000艘次的「黃金水道」，颱風頻發區、航運密集帶、生態敏感區交織出複雜的環境，廣州供電局工程團隊完成了世界級的大跨越施工，重組後的SZ2輸電鐵塔以264.5米的高度將跨海輸電技術邁入新紀元。

在施工階段，項目管理單位投入150組傳感器構建「數字孿生塔」，實時監測應力、位移等數據；AI算法實現抱桿底座毫秒級自適應調平；無人機搭載三維激光點雲設計，使高空設備隱患識別準確率達99.2%。

國內水上最高輸電鐵塔位於獅子洋上。（科技日報）

國內水上最高輸電鐵塔位於獅子洋上。（科技日報）

在驗收階段，設備運維單位構建了「全向環境感知+自主飛行」的輸電線路全景數字化驗收模式，首次完成了從桿塔建模、導地線仿線、桿塔精細化的全覆蓋式無人機驗收，實現了設備高質量、高精度檢查，不僅彌補了海上高塔人工驗收的盲區，更大幅降低了人工登塔、走線高空風險，使得設備驗收效率提升4倍以上。

隨着夏季用電高峰臨近，該工程的投運將提升粵港澳大灣區南部通道輸電能力至300萬千瓦，滿足超200萬戶家庭的用電需求。作為新型電力系統建設的關鍵拼圖，工程使「西電東送」通道事故支援響應提速30%，可支撐南沙自貿試驗區、深中通道、獅子洋通道等重大項目，為粵港澳大灣區經濟社會發展提供堅強電力服務。