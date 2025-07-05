強姦19歲少女未遂　墮水塘棒打阻上岸致溺斃　河南罪犯被執行死刑

去年7月，河南19歲女子閆某遭遇性侵後落水溺斃，疑犯陳林被法院判處死緩。據《澎湃新聞》報道，陳林已於近日被執行死刑。



事發地附近。（紅星新聞）

河南省高級人民法院此前披露，2024年7月25日晚，被告陳林和朋友飲酒後駕駛電動三輪車回家，途中遇到被害人閆某在路邊玩手機，遂將閆某誘騙上車並帶至偏僻地段，先後兩次欲強姦閆某均未得逞，閆某為躲避侵害掉入水塘中，陳林因害怕閆某逃脫後報警，遂折斷水塘邊的小樹，並用樹竿多次敲打閆某身體不讓其上岸，致使閆某溺水死亡。

2024年12月6日，駐馬店市中級人民法院對案件進行不公開開庭審理，並於今年1月15日作出一審判決，以被告陳林犯強姦罪，判處有期徒刑三年；以故意殺人罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身；數罪併罰，決定執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並決定對陳林限制減刑。

宣判後，駐馬店市人民檢察院以原判量刑畸輕為由提起抗訴，附帶民事訴訟原告人提起上訴。河南省高級人民法院受理案件後，組成合議庭，為被告陳林指定辯護律師，依法進行不公開審理。

河南省高級人民法院。（澎湃新聞）

今年2月28日，河南省高級人民法院對案件作出二審宣判，經審理認為，根據原審證據及檢察機關二審出示的新證據，原審被告陳林故意殺人、強姦的事實清楚，證據確實充分。陳林對深夜在公共道路上行走的被害人心生歹念，意圖調戲，被朋友勸阻後仍不放棄，又返回將被害人誘騙至偏僻樹林處，以扼頸等暴力手段實施強姦；第一次強姦未能得逞後，又挾持被害人至更偏僻的水塘邊，繼續以扼頸手段實施強姦，並對趁機逃跑的被害人窮追不捨，致被害人因躲避侵害而掉入水塘中。陳林因害怕罪行敗露而產生殺人滅口的念頭，使用樹桿敲打被害人身體致其溺亡。

河南省高級人民法院認為，陳林犯罪動機卑劣，犯罪手段殘忍，犯罪情節極為惡劣，罪行極其嚴重。雖有認罪認罰情節，但結合其犯罪事實、犯罪性質、情節及對社會的危害程度，依法對其不予從輕處罰，遂作出上述改判。

報道指，受害人家屬表示，接到法院法官通知，陳林在6月底已被執行死刑。家屬申請的附帶民事賠償一案，目前也已進入財產查控階段。