河北三姊妹祭拜父親燒紙錢「墳墓爆炸」遭炸亡　冷血大伯被判死刑

內地河北邯鄲今年過年發生一起駭人命案，王姓三姊妹前往墓地祭拜亡父時，幾枚點燃的金紙卻引發大爆炸，在場三人遭活活炸死。



警方調查後發現兇手竟是三人父親的哥哥，也就是三人的大伯。全案一審王姓大伯遭判死，最新消息指出，此案二審已經宣判，法院駁回被告上訴，維持一審的死刑判決。另一方面，死者家屬也質疑大伯的兒子也是共犯。

河北邯鄲過年發生一起駭人命案，王姓三姊妹前往墓地祭拜亡父時，幾枚點燃的金紙卻引發大爆炸，在場三人遭活活炸死（微博＠揚子晚報 影片截圖）

河北邯鄲過年發生一起駭人命案，王姓三姊妹前往墓地祭拜亡父時，幾枚點燃的金紙卻引發大爆炸，在場三人遭活活炸死（微博＠揚子晚報 影片截圖）

點圖放大了解更多：

+ 10

《揚子晚報》報導，遇害三姊妹的家屬表示，此案二審已經宣判，法院駁回被告人上訴，維持一審對其死刑判決。根據一審判決書，被告人王某東與弟弟王某山一家因耕地等鬧糾紛多年。王某山2021年去世後被檢舉違法土葬，他的妻子與其姊姊、姊夫討論後，偷偷將墳遷到姊夫的耕地上。

2023年5月，兩家再次因瑣事吵架。王某東憤而偷偷尾隨姪女們，得知弟弟墳地的具體位置，動了殺人念頭。他買了兩盒爆竹取出火藥並製作成爆炸裝置，於2024年12月將裝置埋在弟弟墳墓旁後，三姊妹2025年1月31日到父親墳前燒紙錢時，燃燒的紙錢引爆裝置，3人當場死亡。

警方調查後，2025年2月將王某東傳喚到案，法院一審判他犯故意殺人罪，判處死刑，且必須賠償死者家屬14萬人民幣（折合約15.3萬港元）。對此，死者3人的姊妹指出，他們家共有5姊妹，遇害的是她的大姊、二姊和四妹。事發當天她碰巧要值班，五妹也有事不在家，才能逃過死劫。

【延伸閱讀】內地手機修理時爆炸維修員遭火球噬臉燒傷 組裝機用雜牌電池出事

+ 20

她指出，家裡與大伯家多年來因為土地不斷發生衝突。父親過世後，對方仍時不時到家中來鬧。她質疑大伯預謀了半年多，家人不可能不知情，懷疑大伯的兒子也是共犯。

「大伯的職業是開水肥車，也沒有什麽文化，我想不明白他為什麽能在沒有經過任何實驗的前提下，製作出威力如此巨大的炸藥，而且一次就能成功引爆」。



判決書顯示，王某東手機存在一條影片瀏覽記錄，該影片因違規已下架，透過部分評論分析該影片與「爆竹製作有關」。判決書還稱，王某東在接受審訊時說詞反覆，甚至在第四次審訊中翻供，稱害怕是兒子犯罪才出面「頂罪」，後又多次供述實施犯罪。但綜合全案證據，不影響法院對其故意殺人犯罪的認定。

【延伸閱讀】內地女「廁所自焚」輕生不成反害慘鄰居 多戶馬桶及下水道被炸裂

+ 9

延伸閱讀：

陸童被烏龜砸中！玩一半慘死 飼主竟判「分期付款533萬」

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】