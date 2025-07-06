丹娜絲或增至強颱風級　中央氣象台：可能登陸或擦過台灣西部沿海

颱風丹娜絲迫近台灣，中央氣象台今早（6日）上午10時繼續發布颱風黃色預警及暴雨藍色預警，夜間有可能登陸或擦過台灣西部一帶沿海，明早（7日）日間逐漸向福建北部至浙江中南部一帶沿海靠近。



中央氣象台消息，丹娜絲已由強熱帶風暴級加強為颱風級，預計將以每小時10至15公里的速度向北偏東方向移動，強度還將有所加強，最強可達強颱風級。

颱風丹娜絲路徑預測圖。（中央氣象台）

氣象專家提醒，丹娜絲將為東南沿海部分地區帶來強風雨天氣，尤其是6日至8日，浙江、福建等地部分地區山洪、地質災害和城市暴雨積澇的氣象風險較高，局地中小河流有發生超警戒洪水的氣象風險；東海南部和西部、台灣海峽、南海東部和南部、巴士海峽、台灣以東洋面及浙閩沿海有大風災害風險。

截至7月6日，福建多地交通航線及景區臨時調整，廈鼓輪渡、廈金客運、廈漳航線部分停航，廈航取消廈門-高雄航班；福州、廈門、平潭等地多個景區臨時關閉。

颱風「丹娜絲」趨向台灣海峽，強度逐漸加強。（中央氣象台）

廣東省防汛防旱防風總指揮部已於7月5日上午9時啟動防風Ⅳ級應急響應。廣東省氣象台預計，7月5日至7日，全省有分散雷陣雨，局部暴雨，雷雨時局部伴有6至8級短時大風，並且中北部市縣有35℃-37℃的高溫天氣。7月8日至9日，受季風槽影響，廣東南部市縣雨勢增強，其中粵西市縣有大雨到暴雨局部大暴雨。