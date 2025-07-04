打風｜遊台注意！熱帶氣壓今晚升格丹娜絲颱風　恐登陸貫穿台灣

【明日的天氣／天文台／HKO／打風／熱帶氣旋】香港天文台今日（4日）9時30分發出特別天氣提示，指位於南海東北部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，天文台會在今日中午12時20分發出一號戒備信號，並會在今日大部份時間維持。台灣中央氣象署則預測，該熱帶低氣壓可能會進一步增強為颱風，並登陸台灣。



台灣中央氣象署則稱，位於巴士海峽的低氣壓，環境有利其發展，強度逐漸增強，已於今天上午8時進一步增強為熱帶性低氣壓。台中央氣署預測，最快今（4日）晚至明天（5日）凌晨升格為今年第四號颱風丹娜絲。根據日本氣象廳的路徑潛勢預報，很有可能從台灣西南部登陸，通過台灣。

天文台指，按照現時預測，該熱帶低氣壓環流較為細小，移動緩慢，會在今日餘下時間與本港維持超過400公里距離。（天文台網頁）

台灣中央氣象署表示，預計明天、周日會從台灣附近通過北上，後續路徑仍有相當不確定性。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，預期它進入南海發展成颱風；明日（5日）向台灣逼近，6日通過台灣海峽，暴風圈掃過陸地，對台威脅不可小覷。

帶擾動98W持續發展中，最快今日增強為丹娜絲颱風。（圖／翻攝自台灣颱風論壇 Thread）

而第3號輕颱木恩距離台灣遙遠，對台灣沒有影響，吳德榮表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，木恩颱風在日本南方海面，向東北轉北，遠離日本。