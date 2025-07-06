颱風丹娜絲路徑百年罕見不排除登陸台灣　不經中央山脈威力更強大

颱風丹娜絲6日（周日）迫近台灣，台灣氣象署不排除其登陸台灣本島。丹娜絲的路徑極其罕見，目前研判會沿著台灣海峽北上，在台灣屬於颱風分類第9類，百年多來在侵台颱風中只佔6.62%，最近一次同類路徑為2012年颱風泰利，當年造成南部及中南部嚴重淹水、土石流及交通中斷，威力不容小看。



颱風丹娜絲6日迫近台灣，其路徑極其罕見。（台灣氣象署）

丹娜絲結構紮實、環境條件有利發展。（翻攝NCDR）

綜合台媒報道，颱風丹娜絲在6日上午11點30分已增強為中度颱風。台灣氣象署表示，預計丹娜絲未來以台灣海峽中線接近台灣西部陸地的路徑北上，而且最快6日下午暴風半徑就會接觸澎湖，也不排除登陸台灣本島。

丹娜絲的路徑屬於颱風路徑分類第9類。台灣氣象署將影響台灣地區的颱風路徑分為10類，第9類為通過台灣南部向東或東北進行者，在1911年至2024年期間侵台颱風中，僅佔6.62%，排名第3低。最近一次跟丹娜絲同類路徑的則為2012年的颱風泰利。

丹娜絲直撲澎湖，超市貨架幾乎被居民掃空。（FB社團「老高漫談臉書專頁」）

丹娜絲直撲澎湖，超市貨架幾乎被居民掃空。（FB社團「老高漫談臉書專頁」）

專家：不受中央山脈破壞 威力更強大

台灣氣象專家林得恩表示：「走這條路徑有個很重要的特徵就是，它跟西北太平洋走的颱風最大不一樣是沒有中央山脈的破壞或者阻隔，因此我們在西部地區從今天（6日）下午開始就會面對面的直球對決」。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇接受《TVBS新聞網》訪問時也表示，因為颱風從西南邊上來，沿著台灣海峽北上，結構不會被中央山脈地形破壞，在沒有阻擋的情況下民眾風雨感受相當明顯，「中心越靠近陸地，風雨感受也將更加強烈。」