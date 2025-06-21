黃金價格不斷攀升　永坤黃金6月傳爆煲　投資者血本無歸上街抗議

伊朗和以色列衝突導致國際金價一度衝上歷史新高，每盎司漲破3500美元。但此前，內地著名黃金綜合服務商「永坤黃金」卻傳出交付異常，目前位於浙江省杭州市的總部已人去樓空，投資人恐血本無歸。



美媒《紐約時報》則稱，數十名投資者18日在杭州市政府前抗議，隨即被警方包圍，有投資者一度被拘留，也有人被引導至信訪辦。



內地著名黃金綜合服務商「永坤黃金」傳爆煲。（《每日經濟新聞》）

據了解，「永坤黃金」受害者超過1萬人，涉及資金超過20億元人民幣，該公司法定代表人汪國海，目前下落不明，財務負責人疑似潛逃雲南省，部分公司高層已被警方控制。

內媒報道，自今年5月開始，有多名民眾在社群媒體上表示，在永坤黄金購買的黃金無法提領，客服也未有人接聽。杭州市上城區市場監督管理局於5月23日將永坤黃金主體公司及其母公司，列入經營異常名單。

山東的王姓投資人說，永坤黃金一開始都有按時打款，讓人放下戒心，「有拉熟人一起進場，現在全家都套住了」，他當初也是在親戚的推薦下投入了上千萬元，如今血本無歸。

投資者李女士表示，上個月她與其他投資者前往杭州向警方提交證據。有其他投資者在內地社群平台控訴公司捲走畢生積蓄，抖音上關於永坤黃金的話題瀏覽量已突破3000萬次。

也有投資者赴杭州市上城區經偵報案大廳，向永坤黄金業務員追討賠償。一位前員工接受內媒採訪時帶著哭腔表示，「現在不僅工作沒了，家裡所有錢也都投進去了，還欠著款」。

《紐約時報》報道，6月18日，來自多個省分的數十名投資者18日在杭州市政府門前拉橫幅抗議，投資者剛抵達現場就被大批警力包圍，至少一名情緒激動的投資者一度被拘留，其餘人員則被引導至信訪辦。但有些投資者回家後接到警方電話或上門通知，警告他們不要再上訪。

永坤黃金位於杭州的總部已被封鎖。（《每日經濟新聞》）

採黃金託管模式：宣稱「穩賺不賠」

據此前報道，永坤黃金的投資產品宣傳有7%~8%的年化收益和保本承諾，還有積分也能換購黃金等宣傳口號，吸引內地大批投資人。

永坤黃金的黃金買賣業務分為線上和線下兩種方式，但無論線上還是線下，大部分時間黃金並不在投資者手中，這種經營方式被稱為黃金託管模式。有業內人士表示，這種模式下金店可以「一金多賣」，容易爆發擠兌或者資金挪用風險。

在該平台買金後，不能立即提取黃金現貨，需要等28天到365天，之後可以選擇提貨、直接賣出或退款。據平台宣傳的業務流程圖來看，不論何種操作，也不管金價上漲還是下跌，投資者幾乎都「穩賺不賠」。

據該公司官網，永坤黃金成立於2014年，自稱為「互聯網+黃金+金融」全國性投資服務平台，推出「存金生息」、「預購黃金」等產品，承諾投資者年化收益率高達12%至18%，號稱金價下跌，也可退還本金並支付8%收益，以此吸引大批投資人。

據其官網介紹，永坤黃金在浙江、福建、山東等地，擁有50多家門市，分為直營店和加盟店。