永坤黃金傳爆煲　宣稱穩賺不賠吸大量投資者　有人全家被套1230萬

多個內媒報道，近日內地著名黃金綜合服務商「永坤黃金」出現兌付異常，多地投資者發現資金無法提現。有投資者和家人購買該公司的黃金理財投資產品，合計達1230萬元（人民幣，下同）。杭州市上城區市場監督管理局已將相關公司列入經營異常名錄，永坤黃金位於杭州的總部已被封鎖。



內地著名黃金綜合服務商「永坤黃金」傳爆煲。（《每日經濟新聞》）

永坤黃金位於杭州的總部已被封鎖。（《每日經濟新聞》）

綜合《每日經濟新聞》等報道指，永坤黃金的投資產品宣傳有7%~8%的年化收益和保本承諾，還有積分也能換購黃金等宣傳口號，吸引了內地大批投資人。

永坤黃金的黃金買賣業務分為線上和線下兩種方式，但無論線上還是線下，大部分時間黃金並不在投資者手中，這種經營方式被稱為黃金託管模式。有業內人士表示，這種模式下金店可以「一金多賣」，容易爆發擠兌或者資金挪用風險。

宣稱「穩賺不賠」

在該平台買金後，不能立即提取黃金現貨，需要等28天到365天，之後可以選擇提貨、直接賣出或退款。據平台宣傳的業務流程圖來看，不論何種操作，也不管金價上漲還是下跌，投資者幾乎都「穩賺不賠」。

有投資者表示，其全家合計投入差不多有70萬到80萬元。在5月份，家人告知她永坤黃金線上平台兌付出現困難，詢問加盟店後得知，線下渠道也出現提貨、退款困難，「目前加盟店給出的回覆是，正在和品牌方聯絡」。

另有一名投資者指，其家人分批分次購買黃金理財投資產品，合計付款1230萬元。

連永坤黃金的自家員工也買了該公司的投資產品。一位前員工接受內媒採訪時帶著哭腔表示，現在不僅工作沒了，家裡所有錢也都投進去了，還欠著款。

據天眼查顯示，永坤黃金的經營實體為浙江永坤控股有限公司，成立於2014年，實控人為汪國海。在5月23日，該公司已被列入經營異常名錄，原因為「通過登記的住所或者經營場所無法聯繫」。

杭州上城區經偵隊確認此事已立案，具體情況還在調查中。