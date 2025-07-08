甘肅233名幼兒血鉛異常　官方：園方在食品添加顏料，8人被刑拘

甘肅天水褐石培心幼兒園被曝多名幼童及老師檢出血鉛超標。

7月8日，甘肅天水市聯合調查組發布通報稱，截至7月7日晚上10時，幼兒園內251名幼兒已全部接受檢測，其中233人血鉛異常。經查，幼兒園園長等人同意後廚人員購買不可食用的彩繪顏料，用於部分食品製作。目前，8名涉事人員被刑事拘留。



通報稱，根據血鉛標準認定，血鉛異常233人、正常18人。培心幼兒園相關聯的渭北幼兒園、慈愛幼兒園、蒙迪愛幼兒園採樣檢測結果均正常。目前，有關部門已組建專家組全力開展醫療救治工作。

一名幼兒牙齒上的黑色物質。（極目新聞）

培心幼兒園提供的餐食。（極目新聞）

經對食品留樣等223份樣本進行檢測，221份樣本檢驗合格，培心幼兒園2份樣本檢驗不合格。一份為早餐留樣的三色紅棗發糕，一份為晚餐留樣的玉米卷腸包，兩份留樣鉛含量分別為1052毫克/公斤、1340毫克/公斤，均超出食品安全國家標準中食品污染物限量0.5毫克/公斤的標準。

幼兒園後廚製作食品時添加彩繪顏料。（影片截圖）

幼兒園後廚製作食品時添加彩繪顏料。（影片截圖）

經偵查，幼兒園園長朱某琳、投資人李某芳同意該園後廚人員在網絡平台購買彩繪顏料，稀釋後用於部分食品製作。7月3日凌晨，公安部門將其藏匿的剩餘顏料查獲。經檢驗，查獲顏料含鉛（包裝明確標識不可食用）。

目前，公安機關以涉嫌生產有毒、有害食品罪，將朱某琳、李某芳等8人依法刑事拘留，對另外2人依法採取取保候審強制措施。