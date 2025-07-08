鄭州流氓團體公園｢釣男同志｣痛毆　網民批：針對同志的仇恨犯罪

7月6日晚，鄭州人民公園內發生針對性少數群體的仇恨暴力事件，影片中一群青年在公園內手持棍棒圍獵追打不同男子，高喊「你是不是1？」、「是不是來找男人？」等侮辱性言語。 據了解，這群施暴者會偽裝成同性戀在同志App上釣魚，把對方約到公園後再團夥實施暴力。



影片中可以看到一群流氓團體拿著疑似是鋼管和木棍等東西追打不同的人士，被追打的人不是求饒「不要打了，救命」、更稱「我不是（同志）」，而毆打人的流氓團體不斷逼問被打者「你是不是？你是不是？你第一次來？」，更揪住其中一名受害者的頭髮，不斷用腳踹他，場面十分駭人。



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有微博博主批評，這已經不是單純的欺凌和聚眾鬥毆事件，「這是單方面的涉黑涉惡違法犯罪」而且是「有預謀有組織的犯罪」，尤其加害者事後還將影片上網傳播，絲毫不認為自己有錯。

鄭州官方至今未有通報

有網民指出，該流氓團體都是年輕人，且手拿著噴霧、棍棒，不斷用污言穢語辱罵被害者。值得關注的是，即使有當事人報警以及網民詢問鄭州的市民熱線，直至8日鄭州警方都未對此事件回覆，也沒有明確消息表明肇事者是否已被抓獲。另外，有網民發布相關事件的微博卻被封鎖。

有網民發布相關事件的微博卻被封鎖。

有人稱這個流氓團夥已經有類似針對gay或路人的暴力行為前科，有人報警多次，但沒有任何後果。許多網民批評，不論受害者的性取向，「如此惡劣的治安事件，為何會沒有官方通報?」

亦有自稱來自河南的微博網民留言寫道，自己去年有段時間真的想過，要不要回老家回鄭州發展，但看到「鄭州人民公園發生多起針對男同性戀者的暴力襲擊」事件後，「我覺得如果我去年回家了，視頻裡被打的人有可能就是我。」

他發文指出，「影片裡『你是不是喜歡男的』、『你是1還是0』『別低頭打死你』的辱罵是我熟悉的鄉音，是我每次回家坐高鐵，一進車廂聽到時就會覺得好溫暖好親切的家鄉話。」，許多網民批評鄭州官方的不作為。

打兔子：90年代北京出現針對男同志的犯罪

知乎上有網民指出，這樣針對「男同志」的毆打霸凌的情況在90年代的中國曾經出現過，「當時北京的流氓混混有一個愛好，叫『打兔子』，閒著沒事去筒子河​​或東單公園找gay，就是一頓毆打，沒有任何法律後果。」

今年四月，有內地編劇汪海林曾在微博發文稱「90年代北京爺們有個娛樂活動是『打兔子』，去公園找gay，找到後就一頓爆揍」，此次鄭州人民公園事件他的爭議言論再次翻出。他則稱自己一直以來是反對「打兔子」這個活動的，但他的言論也被抨擊是助長仇恨犯罪。

網民點睇：

這已經不是三好的事了，這已經是犯罪了，感覺像私底下會虐殺動物的那種人。

這種針對性少數群體的暴力犯罪也是徹底撕破了順直所謂「不支持不反對」的假面具，希望更多的人意識到不去爭取這個群體的應有的權利這種事只會越來越多。

現在大數據時代，如果相關部門願意處理，不出兩小時就能找到施暴人。

他們本質上就是個壞種，打著這種旗號而已。

都2025年了，居然還有這種sb（傻逼）操作，真有種社會在倒退的感覺。

