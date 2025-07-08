新疆草莓音樂節將設婚姻登記｢快閃店｣　網民：玩得正High瞬間冷靜

近日，有網民稱新疆烏魯木齊水磨溝區民政局婚姻登記處，將入駐7月13日的2025新疆超級草莓音樂節現場，設立臨時辦證點，為參與音樂節的遊客辦理結婚登記。



7月8日，烏魯木齊市水磨溝區民政局婚姻登記處工作人員介紹，這是當地首次將婚姻登記點設在音樂節現場，為結婚新人打造「音樂節+結婚登記」的浪漫體驗。有意願的遊客現場可直接辦理登記，無需提前預約，辦理流程與常規登記一致，需攜帶身份證及3張兩寸結婚登記照片即可辦理。

該工作人員表示，初步計劃在13日開展此項服務，但不排除變動可能，目前暫未接到有關現場登記的諮詢電話。

新疆草莓音樂節現場可以領結婚證。

據內地售票網站「大麥網」信息，2025新疆超級草莓音樂節定於7月12日至13日在烏魯木齊市舉辦。草莓音樂節由中國內地最大的獨立唱片公司「摩登天空」創立，除了本土音樂人外，還會邀請港台及海外音樂家參與，每年都在會在不同城市舉辦。

此事在社交媒體引發討論，有人認為在音樂節現場結婚，是一種限定的浪漫，儀式感直接拉滿！也有人調侃：新疆草莓音樂節太前衛了，可惜是單身。亦有清醒網民表示，民政局開在音樂節現場「太搖滾了」，「本來在前面玩的正High，一回到後面瞬間冷靜。」

2025北京草莓音樂節。（視覺中國）

另外，內地自5月10日起實施修訂後的《婚姻登記條例》，明確婚姻登記不收取費用；辦理結婚、離婚都無需出示戶口本，實行「全國通辦」。此前，四川成都、浙江寧波等地也有在音樂節舉辦期間引導辦理婚姻登記的類似案例。

網民熱議：



太有招了，專找人容易衝動的地方，而且進場肯定得帶身份證的，證件齊全，情緒激動，太機智了，這樣下去酒吧也得設一個結婚登記處了



民政局還真能自己走來



趁人腎上腺素飆升腦子一熱能騙一個是一個，好另闢蹊徑的提升結婚率的小巧思



異性戀你們加油



為了結婚率民政局都有快閃店了



建議你們搬到商場自助餐門口，因為我吃飽了撐的才會結

