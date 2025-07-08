前武漢市長周先旺落馬　新冠爆發採取封城　曾稱｢願革職以謝天下｣

據中央紀委國家監委網站8日（周二）通報，湖北省政協原黨組成員、副主席周先旺涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。



周先旺在新冠疫情期間任武漢市長，在疫情爆發初期曾表示，只要是有利於疾病控制，自己「願意革職以謝天下，不怕在歷史上留下罵名」。



周先旺接受央視採訪時曾表示，只要是有利於疾病控制，自己「願意革職以謝天下，不怕在歷史上留下罵名」。（央視）

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武漢於2020年一月底「封城」以應對疫情。周先旺當時接受央視採訪時表示，一個超千萬人口的城市，採取封城、在人類史上是從沒有過的，但是面對現在的情況，把門關了有可能把疾病關在城內，「在歷史上我們都會留下罵名，但只要是有利於疾病的控制、有利於人民生命安全、馬國強（時任湖北省委副書記兼武漢市委書記）同志和我，承擔什麼責任都可以，因為關門，最後說要問責，說人民群眾有意見，我們願意革職以謝天下。」

周先旺當時又稱，這次疫情其實各方面對其訊息的披露是不滿意的，既有披露的不及時的一面，也有利用有效信息來完善工作不到位的地方。對於披露不及時，他希望大家理解，「它是傳染病，傳染病有傳染病防治法，要依法披露，作為地方政府，我獲得信息之後，授權之後才能披露，這一點在當時不被理解。」

周先旺。（微信公眾號＠長安街知事）

公開資料顯示，周先旺生於1962年11月，湖北建始人，曾任建始縣副縣長、宣恩縣縣長、恩施州副州長等職，2003年任恩施州州長，2008年任湖北省商務廳廳長、黨組書記，2012年任黃石市委書記。

2017年，周先旺升任湖北省政府副省長、黨組成員，2018年任武漢市委副書記、市長。2021年1月，他轉任湖北省政協黨組成員、副主席，至2023年1月卸任。