航班關艙門驚現2人上錯機　海南航空回應　網民質疑機場管理混亂

海南航空由貴陽飛往蘭州的HU7539航班，日前上演令人瞠目結舌的一幕，飛機即將關閉艙門時突被告知有乘客「上錯機」，引發廣泛關注。海南航空對此回應稱，因有旅客未及時落機，事件未對航班運行造成影響。



HU7539航班出現乘客「上錯機」情況。（影片截圖）

綜合內媒報道，有網民日前發布影片稱，「天吶，居然有人上錯飛機，機場管理怎麽會亂成這樣，簡直讓人驚掉下巴！」影片中顯示，飛機即將關閉艙門之際，突被告知有乘客上錯飛機。

影片發布者表示，當時飛機一切準備就緒，艙門即將關閉時，一名空乘人員急忙提醒暫緩關閉艙門，並通過廣播向客艙內詢問，「有沒有乘錯航班的旅客？」不久後，2名乘客被工作人員引導落機，「我們乘坐的是海南航空的航班，而那兩名乘客原本是要乘坐春秋航空的。」

當日的HU7359航班最終延誤9分鐘抵達目的地。（航旅縱橫）

對此，海南航空周二（7月8日）發布通報稱，經核查，周一（7月7日）HU7359（三亞-貴陽-蘭州）航班在貴陽龍洞堡機場過站保障期間，有目的地為貴陽的旅客未及時下機，乘務組第一時間識別並妥善安排相關旅客下機。該事件得到及時處置，未對航班運行造成影響。

據「航旅縱橫」平台信息，當日的HU7359航班最終延誤9分鐘抵達目的地。而春秋航空同航線的9C6122航班，與海南航空該航班起飛時間相差近一個小時。