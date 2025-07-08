殲-15T首在航母甲板對公眾開放　總設計師：有著更強的作戰能力

解放軍海軍山東艦航母編隊近日訪問香港，備受矚目的國產新型艦載機殲-15T首次在航母甲板對公眾開放。殲-15總設計師孫聰表示，與殲-15相比，殲-15T有著更強的作戰能力。



據央視報道，在遼寧沈陽航空科技館，展示著一條橫幅，寫有「堅決完成殲-15飛機上艦任務」，條幅上有殲-15現場總指揮羅陽、總設計師孫聰等人的簽名。從首次著艦到晝夜起降，從海空突擊再到夥伴加油，殲-15體系作戰能力越來越強，規模戰鬥力已經形成。孫聰表示，從誕生之日起，殲-15就在不斷地進化和疊代，與殲-15相比，其有著更強的作戰能力，「隨著科技實力的進步，未來，我國艦載機將變得更加智能」。

孫聰表示，與殲-15相比，殲-15T有著更強的作戰能力。（央視截圖）

孫聰又認為，未來，無人化體系作戰、AI等一定可以應用在戰鬥機。他稱，殲-15追求能量機動，追求武器怎麼使用；到了殲-35追求的是信息化，「就是我怎麼能快，從探測到打到撤離，全要快」。

山東艦訪港期間，殲-15、殲-15T講解展示區。（央視新聞）

對於未來飛機生產速度是否會越來越快，孫聰表示：「相當於功能都軟件化，平台和功能分開去設計，平台改變了，把功能加上去，就是一個新的東西。」

他最後表示，「現在研發一個飛機都在15年到20年左右，將來對手改變了，人家5年出個新東西，你這邊20年，很快就落後了......所以說戰鬥機難，就難在這裏了」。