央視曝多架殲-20實戰化迎敵　解放軍英文喊話｢立即離開｣逼退外機

中國戰機殲-10在印巴衝突中的亮眼表現，令中國戰機在全球備受關注。7月1日，央視國防頻道公開多架殲-20起飛迎敵的畫面，其中戰機駕駛員用英文喊話外機：「我是中國空軍，你已接近我領空，立即離開，立即離開。」



據報道，該次迎敵正逢殲-20軍機訓練結束，飛行員剛剛落地征塵未洗，便拎起頭盔由訓轉戰，多架殲-20起飛投入戰鬥。

影片中，殲-20面對外機挑釁寸步不讓，空中博弈也分毫不退。飛行員用英文喊話外機：「我是中國空軍，你已接近我領空，立即離開，立即離開。」

+ 2

空軍「王海大隊」嚴毅恆在接受採訪時表示，「外軍看到我們起來了之後，他們也是想從氣勢上或者說從一些方面去壓倒我們，但是這個時候我們肯定不能退讓。」

另一位飛行員，空軍「王海大隊」的馬兄直言，在與敵人鬥爭過程中，拼的就是一口氣，敢於亮劍、敢於「空中拼刺刀」的這種精神，「這口氣我得爭下來，而且要用我的氣勢轉化為我的勝勢。」

經過數輪激烈的空中攻防，中國殲-20戰機持續占據戰場優勢，最終逼退了外軍機。

+ 1

目前，殲-20已成為中國警巡東海的重要力量。據此前報道，殲-20是解放軍第五代隱形戰機，於2011年首飛，2016年底正式開始量產交付部隊。

殲-20由中國自主研發，早期搭載的是俄製AL-31F引擎，換裝國產渦扇-10引擎後，自2021年起進入量產高峰期，年產預估達到100架至120架，截至2024年服役數量已達約300架，是全球目前產量最多的重型第五代戰機。相比之下，美軍F-22共生產181架，俄軍蘇-57僅有25架。