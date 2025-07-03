山東艦訪港｜艦上5大打卡點曝光 殲-15T首在航母甲板對公眾開放
撰文：許祺安
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中國人民解放軍海軍山東艦航母編隊今起訪港5天（7月3日至7日）。《央視新聞》報道，本次訪問活動是山東艦首次到訪香港，並且首次開放飛行甲板艦載機的參觀。而最受矚目的國產新型艦載機殲-15T，也首次在航母甲板對公眾開放。
據央視新聞，參觀市民將從飛行甲板下方的機庫進入，在參觀完非遺展示區和輕武器展示區後，市民將搭乘艦載機的起降平台來到甲板上方。
打卡點一：殲-15、殲-15T講解展示區
據報道，第一個集章打卡點是艦載戰鬥機殲-15和殲-15T的講解展示區。相較於殲-15，殲-15T的機頭罩顏色更淺，是淺灰色的，同時增加了彈射鈎。
海軍山東艦編隊孟礬墺介紹，殲-15T是中國研發的一型單座、重型艦載戰鬥機，是航母編隊的核心武器裝備，為增強艦基彈射起飛能力、增大起落架承受重力，它重點對起落架進行了加固，可以滿油滿彈彈射起飛。它還優化了武器系統，可以掛載多種新型導彈。雷達探測範圍更遠、功率更大，探測和打擊對抗能力顯著增強。
打卡點二：1號起飛位
山東艦航母共三個起飛位，分別是C1、C2、C3，起飛位偏流板的作用是在飛機起飛過程中將尾流向上向外偏離。
打卡點三：光學助降裝置
光學助降裝置可以通過燈光判斷飛機的飛行高度，着艦指揮員可以通過控制燈光開關，控制艦載機的着艦和逃逸復飛。
打卡點四：山東艦指揮室
與遼寧艦不同的是，山東艦共有兩層指揮室，上層是駕駛室，下層是編隊航行指揮室，而右邊就是飛行塔台。
打卡點五：着艦區
着艦跑道全長共200多米，共有4根阻攔索。着艦的時候是掛靠在第二根和第三根是最佳的，如果掛在第一根，就證明飛機飛低了，有觸碰到艦艉的風險，掛在第四根證明飛高了，有逃逸、復飛的風險。
其他打卡點
武器舷台和艦載直升機展示區
在此次參觀的過程中，香港市民還將參觀到武器舷台和艦載直升機直-9和直-18的展示區，在每個展示區都有講解員進行深入細緻的講解。
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