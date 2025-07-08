習近平山西考察：要努力在推動資源型經濟轉型發展上邁出新步伐

央視8日（周二）報道，國家主席習近平近日在山西考察時強調，山西要認真落實黨中央關於促進中部地區加快崛起、推動黃河流域生態保護和高質量發展等戰略部署，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，統籌好發展和安全，努力在推動資源型經濟轉型發展上邁出新步伐，奮力譜寫三晉大地推進中國式現代化新篇章。



習近平在陽泉閥門股份有限公司考察。（新華社）

習近平在陽泉閥門股份有限公司考察。（新華社）

習近平指出，建設國家資源型經濟轉型綜合配套改革試驗區是黨中央交給山西的一項戰略任務。重點要抓好能源轉型、產業升級和適度多元發展。要在扛牢國家電煤保供責任前提下，推動煤炭產業由低端向高端、煤炭產品由初級燃料向高價值產品攀升，同時著眼於高水平打造我國重要能源原材料基地，配套發展風電、光伏發電、氫能等能源，構建新型能源體系。

習近平指，要扎實推進傳統產業轉型升級，圍繞發展新質生產力因地制宜佈局新興產業和未來產業，逐步形成體現山西特點、具有比較優勢的現代化產業體系。要用好多元發展條件，優化營商環境，激發經營主體活力，把資源優勢更好轉化為發展優勢。

習近平強調，轉型發展必須牢牢守住安全穩定底線。要著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，強化「一老一小」等重點民生保障服務，兜牢困難群眾基本生活。

習近平強調，要一體推進治山治水治氣治城，全面加強防沙治沙和流域水土流失治理，持續推進重點行業節能降碳，扎實開展礦山生態修復，切實維護生態安全。要強化安全生產，嚴格落實各項監管制度，堅決防範和遏制重特大事故發生。目前已進入主汛期，要精心做好防汛抗洪預案和防災減災救災準備工作。

習近平向百團大戰烈士敬獻花籃。（新華社）

習近平參觀百團大戰紀念館，緬懷抗戰烈士英雄事蹟。（新華社）