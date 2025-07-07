七七事變88周年｜日軍華南細菌戰鐵證　波第8604部隊名冊首公開

撰文：林芷瑩
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抗日戰爭時期，日軍在中國多次發動細菌戰，除了臭名昭著的七三一部隊，在廣州的「波第8604部隊」拿活人做細菌、病毒試驗，屠殺大量粵港難民。
7月7日，在廣東省檔案館，一份來自日本國立公文書館的「波第8604部隊」名冊經由日本學者松野誠也捐贈，首次完整出現在國內。

《央視新聞》報道，二戰後，「波第8604部隊」名冊被日本列為軍事機密保存多年，部隊組成和人員部署均為重大保密事項，迫於各方壓力，於2025年5月14日向外公布《波第8604部隊留守名簿》。這是目前所能看到的唯一一份關於該部隊人員情況的核心檔案，是侵華日軍華南細菌戰最為重要的一手檔案史料。

侵華日軍華南細菌戰「波第8604部隊」名冊封面。（微信公眾號＠廣東檔案）

《波第8604部隊留守名簿》編撰於1945年，是日軍寄回東京留存備查的部隊人員名冊，收錄了860名「波第8604部隊」隊員的姓名，超過戰後成立的8604老兵戰友會編纂的戰友名簿所載人數，以及目前中國學者查找到的該部隊人數。

《波第8604部隊留守名簿》記錄信息詳盡。（央視新聞）

《波第8604部隊留守名簿》記錄信息詳盡，記載了「波第8604部隊」成員姓名、出生時間、原籍、編入部隊時間、此前所屬部隊及編入該部隊的時間、兵役種類、兵種、軍銜、月工資、入伍時間、現任官階授予時間、留守擔當者（部隊成員在日本的直系親屬）姓名及居住地等內容。

名簿還記錄了侵華日軍其他細菌部隊名冊上沒有的內容，比如記錄了一半以上人員在日本戰敗前後的去向，包括死亡原因、什麽時候被中國戰犯法庭逮捕等。

《波第8604部隊留守名簿》收錄了860名「波第8604部隊」隊員的姓名。（央視新聞）

華南師範大學學者華南抗戰歷史研究中心研究員吳佩軍用四個「最」形容該名冊：最權威的檔案、最全的人員名單、最詳細的人員信息檔案、最核心的檔案，是打開侵華日軍「波第8604部隊」和侵華日軍細菌戰部隊大門的鑰匙。

通過它可以厘清「波第8604部隊」的人員構成、機構設置和編制規模等基本史實，也可以通過分析和對照其他日軍細菌戰部隊名簿，梳理「波第8604部隊」和七三一部隊、岡字9420部隊等部隊之間的內外關聯和戰時關係，進而厘清日軍細菌戰體系的構成特點，對全面揭示日軍罪行極具現實意義。

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