七七事變88周年｜七三一隊員認曾解剖300人　揭活人實驗殘暴細節

在「七七事變」88周年紀念日到來之際，侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館首次在國內公布七三一部隊原隊員胡桃澤正邦完整版口述證言影片資料。



在《關東軍防疫給水部留守名簿》即《七三一部隊留守名簿》中記載：胡桃澤正邦，1913年5月25日生人，1944年5月31日任技師助理，1993年在日本去世。

影片中，胡桃澤正邦供述了731部隊從事人體解剖、開展人體實驗以及實施細菌戰等罪行。

1943年6月25日，七三部隊高等官在本部大樓前合影。（央視新聞）

曾解剖300個人體：解剖時人還是溫熱的，有血噴出（點圖放大看胡桃澤正的證言：

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七三一部隊原隊員胡桃澤正邦在影片中說：

我解剖了300個人體，其中有三分之一曾被（作為標本）保存下來，其餘的都燒了。我們解剖的時候，人還是溫熱的，有血噴出。

影片中，他對進行人體解剖和人體實驗以及實施細菌戰等罪行供認不諱。胡桃澤正邦在影片中親口承認，侵華日軍為了製造毒力更強的細菌，就要讓細菌通過活體的血液，這樣才能達到效果，用於實驗的活體，被稱為「馬路大」。

哈爾濱市侵華日軍細菌與毒氣戰史研究會副秘書長金士成表示，胡桃澤正邦把人和動物比作「馬路大」，是對人尊嚴的一種踐踏和不尊重，完全是無視人的尊嚴和利益，是一種反人類暴行。

「弄死隨時補充」 至少3000人死於人體實驗

胡桃澤正邦在影片中說：

中國人、朝鮮人都有，還有蒙古人，還有一些俄國人，平常就保有40人以上的存量、常備40人，因為有被研究弄死的，隨時可以不斷補充。

金士成介紹，根據七三一部隊第四部的部長川島清在伯力審判時的證言：

1939年到1945年，每年被押進七三一部隊本部監獄用作實驗材料的有400至600人，每年因受實驗而死去的至少有600人，總數不少於3000人。

而通過對特別移送檔案和口述證言的統計，可以確認在七三一部隊「四方樓」慘遭人體實驗的受害者有1549人。（注：四方樓，是七三一部隊核心建築，細菌實驗室和日軍用活人做實驗的特設監獄。）

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揭露罪證的是少數 大部分七三一隊員在隱匿

胡桃澤正邦在影片中說，由於七三一部隊的保密規定，就連他的家人都不知道自己的犯罪行徑。這也是為什麼二戰之後，七三一部隊的犯罪事實沒有被迅速曝光於世的一個主要原因。

此外，胡桃澤正邦還講述了他曾加入過偽滿的大陸科學院，然後進入七三一部隊。他還講述了七三一部隊的代號變更、七三一部隊進行鼠疫研究、七三一部隊特別班的工作內容、七三一部隊鼠疫實驗感染情況、七三一部隊從事森林蜱蟲腦炎也就是出血熱實驗研究的情況、在中國南方實施細菌戰，及七三一部隊撤退的情況。

在《關東軍防疫給水部留守名簿》中，共登記人員3497人，如今絕大多數已不在世。金士成表示，這份資料是對七三一問題研究的重要補充，其口述內容可以與文字、文物及遺址互為補充與佐證，進一步揭示七三一部隊反人類暴行的全貌。

哈爾濱市侵華日軍細菌與毒氣戰史研究會副秘書長金士成表示，戰後這麼多年，七三一部隊原隊員主動站出來的人是少數的，大部分人仍然在隱匿和沉默。全世界和平力量應該聯合起來共同揭露七三一部隊罪證，以史為鑑，面向未來。

此次公布的影片錄製於1991年8月，總長83分鐘，是胡桃澤正邦在1991年8月，在日本飯田市舉辦的「為了和平」戰爭展期間面向公眾揭露七三一部隊罪行的影像資料，拍攝者為久保升，該資料一直保存在日本「為了和平」戰爭展實行委員會，2024年8月在日本七三一問題研究者原文夫處徵集。

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