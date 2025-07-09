發改委：十四五期間經濟增量超35萬億，是世界經濟增長主要貢獻者

國務院新聞辦公室舉行高質量完成十四五規劃系列主題新聞發布會。國家發改委主任鄭栅潔表示，十四五規劃期間中國經濟實力顯著增强，是世界經濟增長主要貢獻者，經濟總量突破130萬億元（人民幣，下同），預計今年可以達到140萬億元。



鄭柵潔表示，中國5年經濟增量預計將超過35萬億元，相當於廣東、江蘇、山東也就是排名前3經濟大省2024年的總量，超過長三角地區的總量，也超過世界排名第3國家的總量，每年對世界經濟增長的貢獻率保持在30%左右。



據介紹，前4年中國經濟增速平均達到5.5%。鄭柵潔稱，中國這麼大的體量和增量，「又經受了世紀疫情、貿易霸凌等衝擊，在這麼大的基數上，能保持這樣的增速，在經濟發展史上前所未有。」

鄭栅潔說，不到180天十四五規劃就將收官，5年前制定的規劃綱要，各項主要指標中，經濟增長、全員勞動生產率、全社會研發經費投入等指標進展符合預期；常住人口城鎮化率，人均預期壽命，糧食、能源綜合生產能力等8項指標進展超預期；規劃確定的戰略任務全面落地，部署102項重大工程穩步順利推進。

鄭栅潔形容，這5年來取得新的開創性進展、突破性變革、歷史性成就，中國已成為世界發展最穩定、最可靠、最積極的力量。