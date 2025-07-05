低空經濟產業規模¥1.5萬億　中國無人機為何「飛得高」？

所謂「低空經濟」，簡單來說是高度1,000米以下，並利用無人機等進行的各類經濟活動。這既是一種新興經濟形態，也是近年來在中國備受關注的新興產業，被視作「新質生產力」的典型代表。



低空經濟「飛得高」 無人機是主力

（當代中國製圖）

作為新興領域，中國低空經濟的產業規模非常驚人。最新數據顯示，2024年中國低空經濟產業總規模高達約6,700億元（人民幣．下同），2025年有望倍增至1.5萬億元人民幣。到了2035年，更預計將突破3.5萬億元。

低空經濟的眾多領域當中，無人機堪稱是「主力」，其在2024年的產業規模達1,737億元，在物流、農業、巡檢等多個領域發揮關鍵作用。

國家政策推動低空經濟「飛得起」

中國低空經濟市場規模龐大，前景非常樂觀。（視覺中國/當代中國授權）

中國低空經濟之所以「飛得起」，創新是一大重要優勢，相關專利累計申請量佔全球總量高達70%，具有領先地位。

其成功離不開政策、基建與監管的全方面支持。事實上，低空經濟發展成為國家戰略性新興產業， 並非一日之功。早在2021年，政府就在《國家綜合立體交通網規劃綱要》中首次明確提到，要將低空經濟納入國家交通戰略體系，指明發展方向。

2024年的政府工作報告，將低空經濟定義為重要的經濟增長新引擎，這標誌着低空經濟被提升到國家經濟發展戰略層面，獲得政府高度重視和全面推動。

及後，在國家政策的引導下，地方政府積極響應，深圳、廣州、合肥、長沙等地陸續出台支持政策和實施細則，探索低空經濟的應用落地。

基建及監管助低空經濟「飛得遠」

無人機應用是低空經濟的「主力」，場景非常廣泛。（視覺中國/當代中國授權）

低空經濟的要「飛得遠」，基建齊備及監管有方也很重要。

以無人機為例，其規模化應用非常依賴穩定、高速的通訊網路，以便指揮調度及傳送資料。因此網絡基建堪稱是低空經濟的「神經系統」。

中國現時在5G及更先進的5G-A（5G-Advanced）網路建設是世界前列，後者更已覆蓋超過330個城市，提供強大的通訊保障。

無人機應用愈廣泛，意味着裝置數量會愈來愈多。為了確保低空飛行的安全和有序，中國民航局已建設無人機運行管理系統（UOM），是現時全球規模最大、技術先進的民用無人機綜合監管平台之一。

截至2024年，UOM已有超過320萬間無人機相關企業登記註冊，對超過120萬架無人機進行有效註冊管理，並頒發了27萬張無人機操控員執照，初步解決低空飛行器「看得見、管得住」的難題，為產業健康發展提供基礎保障。

中國低空經濟未來可期

中國低空經濟正處於發展初期，全賴國家政策、基建設施、監管有方三管齊下，前景非常樂觀。

可以預期的是，隨着政策體系不斷完善，基礎條件不斷提升和市場需求的不斷擴大，中國低空經濟發展不僅可以為經濟增長注入新動力，還將深刻改變所有人的生產生活方式。

利用無人機送外賣是低空經濟其中一個場景。（視覺中國/當代中國授權）

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