浙江62歲女富豪投案自首　曾三登胡潤百富榜　丈夫兒子均已入外籍

浙江62歲女富豪曹佩鳳，涉嫌內幕交易金額較大，周一（7月7日）主動投案自首，並於當天辦理取保候審。公開資料顯示，曹佩鳳曾連續三年登上胡潤百富榜，財富值最高達65億元（人民幣，下同）。另外，曹佩鳳為中國國籍，但擁有加拿大永久居留權，其丈夫和兒子均已加入加拿大國籍。



曹佩鳳出生於1963年6月，是甬金股份現任董事長虞辰傑的母親，與公司前任董事長虞紀群為夫妻關係。（網上圖片）

曹佩鳳出生於1963年6月，是甬金股份現任董事長虞辰傑的母親，與公司前任董事長虞紀群為夫妻關係，夫妻二人同為甬金股份控股股東、實際控制人。截至2025年一季度末，曹佩鳳和虞紀群二人合共直接持有公司約43%的股份。2018年6月至2024年5月，曹佩鳳曾任甬金股份董事。

甬金股份成立於2003年，總部位於浙江省蘭溪市，是一間以冷軋不銹鋼為主業、多元化投資發展的實業集團，業務涉及冷軋不銹鋼板卷、不銹鋼水管、鈦合金材料，新能源電池外殼專用材料、金屬層狀複合材料等領域，公司精密冷軋不銹鋼和寬幅冷軋不銹鋼產能規模位於國內前列。

周二（7月8日），甬金股份發布公告稱，公司於7月7日晚自實際控制人曹佩鳳處獲悉，其因涉嫌內幕交易、泄露內幕信息罪於當日被金華市警方作出取保候審決定。曹佩鳳提供的《取保候審決定書》顯示，取保候審期限從2025年7月7日起算。

甬金股份稱，相關事項內容僅涉及公司實際控制人曹佩鳳個人，與公司的日常經營管理、業務開展無關，且不會對公司日常經營、業務及財務狀況造成影響。

甬金股份內部人士透露，曹佩鳳被取保候審，是因為證監會之前已經處罰的內幕交易案件。因為內幕交易金額較大，曹佩鳳在了解到可能涉及刑事責任後，7月7日在律師陪同下前往金華公安局自首，並於當天辦理了取保候審。

甬金股份於2019年12月在A股上市，2022年8月股價巔峰期，公司市值一度超過150億元。得益於此，虞紀群、曹佩鳳夫婦在2022年連續第三年登上胡潤百富榜，以65億元的財富位列榜單第977位。

虞紀群。（網上圖片）

惟2022年四季度以來，甬金股份股價明顯下滑。時任董事長虞紀群主導下，2022年11月、2023年8月，甬金股份兩次推出回購計劃，擬回購金額區間分別為5000萬元至1億元、2億元至4億元。正是在這兩次回購計劃推出過程中，曹佩鳳秘密進行了內幕交易。

今年1月，浙江證監局作出的行政處罰決定書顯示，曹佩鳳控制「張某傑」、「錢某」、「鄭某珍」三個他人證券賬戶，兩次在內幕信息敏感期內買賣甬金股份，第一次盈利約55萬元、第二次虧損約67萬元。此外，曹佩鳳還存在違規短線交易行為。

浙江證監局認定，曹佩鳳與內幕信息知情人虞紀群關係密切，兩個內幕信息的敏感期內，其證券交易活動與內幕信息均基本吻合，交易行為明顯異常；知悉內幕信息後繼續交易相關證券；曹佩鳳均不能作出合理說明或者提供證據排除其存在利用內幕信息從事相關證券交易活動。

最終，綜合兩項內幕交易和一項短線交易行為，浙江證監局責令曹佩鳳依法處理非法持有的證券，對曹佩鳳給予警告，沒收違法所得約55萬元，並處以約585萬元罰款，合計罰沒約640萬元。

據內地律師介紹，取保候審是《刑事訴訟法》中規定的刑事強制措施之一，是指司法機關對犯罪嫌疑人，責令其繳納保證金或提供保證人，保證隨叫隨到，從而不予羈押或暫時解除羈押的措施。