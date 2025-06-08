Labubu全球爆紅　泡泡瑪特創始人王寧成河南新首富

6月8日，根據福布斯實時富豪榜，泡泡瑪特（PopMart）創始人王寧目前身家為203億美元，取代牧原股份創始人秦英林，成為河南新首富。



《紅星資本局》報道，近期，泡泡瑪特旗下Labubu在全球爆紅，一些聯名或限量款更賣出幾千上萬元的天價，泡泡瑪特股價也持續上漲。

泡泡瑪特（PopMart）創始人王寧。（微博＠王寧PopMart）

截至6月6日收盤，泡泡瑪特市值為3288億港元。泡泡瑪特2024年年報顯示，王寧持有泡泡瑪特股權占比為48.73%。按此計算，目前王寧的持股市值約為1467億元。

此前，河南首富為牧原股份的秦英林、錢瑛夫婦。據胡潤百富今年3月發布的《2025胡潤全球富豪榜》，秦英林、錢瑛夫婦以1300億元財富蟬聯河南首富。

不同造型的Labubu毛絨公仔（IG@popmarthk）

Labubu紅遍全球。（微博圖片）

2024年泡泡瑪特實現營收130.4億元，同比增長106.9%，經調整凈利潤34.0億元，同比增長185.9%。2024年，泡泡瑪特旗下4大IP（THE MONSTERS、MOLLY、SKULLPANDA和CRYBABY）營收破10億元。

Labubu所在的IP THE MONSTES營收達30.4億元，同比增長726.6%，成為泡泡瑪特旗下營收第一的IP。