美媒：北京擬出手應對通縮和價格戰　被視利好全球經濟

據彭博社報道，近期，有跡象顯示中國政府採取行動，以應對長期通縮壓力和激烈價格戰，這一政策轉向被視為對全球經濟的利好消息。



報道指，近期中共總書記習近平及其他高層官員針對鋼鐵、太陽能板和電動車等行業的惡性競爭，發表了迄今最直白的評估，承認其導致價格與利潤下滑的問題。

中國工業產能過剩長期以來是與貿易夥伴摩擦的根源。若能有效控制過剩供應，將有助緩解貿易緊張局勢，並提振全球對中國這一世界第二大經濟體的信心。然而，挑戰在於，中國需在遏制過剩產能的同時，避免經濟增長停滯或影響就業，尤其在外部需求放緩及中美貿易協定尚未穩定的背景下。

摩根大通首席亞洲及中國股票策略師Wendy Liu表示，若政策執行得當，可緩解因產能過剩導致產品溢出全球市場的緊張局勢，但短期內可能不利於GDP增長和就業，需謹慎平衡。

汽車業被認為是其中一個價格戰最激烈的板塊。（新華社）

數據顯示，中國6月工業生產者出廠價格（PPI）年降3.6%，為2023年7月以來最大降幅，且連續33個月下降，凸顯問題的急迫性。中共中央財經委員會近期會議承認了產能過剩的根本原因，雖未直接提及「通縮」，但被視為中國決策者應對無序競爭與價格戰的最強信號，尤其在汽車等行業。

中國人民銀行近期首次將「價格長期低位運行」列為主要經濟挑戰，並指出單純依靠貨幣寬鬆效果有限。同時，工信部已與太陽能企業會談，約30家建築公司簽署「反內捲倡議」，針對過度競爭問題。政府還推出平台處理供應商欠款申訴，作為整治不公平商業行為的一部分。

花旗集團預測，即將推出的措施可能包括削減煤炭、鋼鐵、水泥等國有企業主導行業的產能，對民營行業實施更嚴格的環保、勞工和品質標準，同時削減地方保護性補貼或降低鋁、銅、電池等產品的出口退稅。滙豐銀行則強調，需求端刺激措施同樣關鍵，如完善社會保障、穩定就業和房地產市場。