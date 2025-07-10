Amazon中國賣家列她家作退貨地址　加州女叫苦：家中囤積上百貨品

美媒報道，美國加州聖荷西（San Jose）女子Kay（化名）表示，過去一年內持續收到數百個亞馬遜（Amazon）的退貨包裹，全部是她從未訂購過的中國商家汽車椅套。這些退貨商品已嚴重影響Kay的日常生活，但卻無法退回給該商家，她表示亞馬遜官方一直推卸責任。亞馬遜直到7月9日才主動幫Kay運走全數包裹。



美國廣播公司（ABC news）報道，Kay表示自2023年起，她的家門口開始出現大量超大包裹，全是來自一個中國賣家的汽車椅套，堆滿她的郵箱、門口、車道和停車棚（car port）。讓她無法停車，甚至88歲高齡的母親也難以出門。

該中國賣家在亞馬遜似乎把Kay的住址填作其退貨地址。她再三聯繫亞馬遜、遞交6次投訴，包裹依然持續送達。

圖為亞馬遜網站上，中國賣家售賣的汽車椅套。該賣家的商品現已不可購買。（Amazon.com截圖）

Kay說：「每次我都得到（亞馬遜）絕對的保證，『這將會停止......你不會再收到任何這些包裹，你會在24、48小時內收到我們的回覆』。」但問題依舊出現，亞馬遜還給她價值100美元（約780港元）的禮品券。但這一切都無濟於事。

報道引述買家評論顯示，許多買家稱其椅套不能適用於他們的汽車，遂透過快遞退回商品。有人寫道：「為什麼我還沒收到退款？（商品）三週前就通過聯合包裹服務（UPS）寄出了。」可見買家不知道商品退到了Kay的家門口，且往往付出超過商品價格的50%來作為退貨郵費，還無法成功退款。

美國加州聖荷西（San Jose）女子Kay（化名）表示，過去一年內持續收到數百個亞馬遜（Amazon）電商包裹，全部是她從未訂購過的中國商家的汽車椅套。（影片截圖）

Kay表示亞馬遜只是一味推卸責任：建議她把包裹送人、捐贈，或退回美國郵政（UPS）和聯邦快遞（FedEx）。她感到不滿：「既然賣家不遵守亞馬遜的規定，為什麼我要負責處理這個問題呢？」

根據亞馬遜政策，外國賣家必須提供美國退貨地址，或發起「不退貨僅退款」，或在退貨請求後2天內提供預付國際運費標籤。若賣家未在該期限內回覆，亞馬遜可能會代表賣家向買家退款，並將款項記入賣家帳戶。

這意味着該賣家疑為避開因退貨而賺不到錢，以及退貨回中國的巨額運費，可能把Kay的住址是其倉庫地址，以減少損失。

賣家在亞馬遜網站的評價超過40%是最低的一星，消費者根本無法聯繫他們。亞馬遜官方回覆部份差評，稱：「該商品由亞馬遜配送，我們將為本次配送體驗負責。」（Amazon.com截圖）

該賣家在亞馬遜網站的評價超過40%是最低的一星，消費者根本無法聯繫他們。亞馬遜官方回覆部份差評留言，稱將為該商品的配送負責。

亞馬遜周三早上清除Kay家中的所有包裹，並誓言要嚴厲打擊這種「違規脫貨」的做法。這令Kay鬆口氣：「我努力了一年，終於有人願意聽我傾訴了！」