「太陽能風扇帽」全球爆紅！義烏品牌化成中國製造進軍國際新模式

隨着全球多地氣溫持續走高，各類清涼小商品成為出口市場的爆款單品。截至7月初，這款走紅海外的太陽能風扇帽的訂單已突破50萬頂。



它融入太陽能續航設計，圍繞扇葉等細節反覆打磨，多項技術已申請專利，兼顧實用與安全。據了解，這款太陽能風扇的訂單現在已經排到了8月份。儘管工廠每日加班加點生產，產品依舊供不應求。為滿足市場需求，廠家計劃與同行合作，同時加大研發投入，致力於推出功能更豐富、款式更多樣的產品。

義烏製造的太陽能風扇帽在全球大受歡迎。（CCTV影片截圖）

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在義烏，像太陽能風扇帽這樣的「夏日爆款」還有很多。而這樣的產品並非個例，它是義烏製造深耕創新的縮影。

一頂帽子裏的產業鏈 創新速度講述中國造

持續緊跟消費者喜好，將更多優質的 「義烏製造」 產品推向全球市場。從一頂帽子到一條產業鏈，「義烏製造」正在用創新和速度，講述屬於中國製造的新故事。

在浙江義烏，像太陽能風扇帽這樣的「夏日爆款」還有很多。它們代表了一種新型「小而美」的中國造模式——以用戶需求為導向，藉助短視頻平台快速「出圈」，在跨境電商的渠道實現高效轉化，這種模式也被越來越多的中小企業複製和升級。

依託完善的產業鏈和靈活的供應鏈體系，這裏正不斷孵化出新的全球熱銷單品。從「世界小商品之都」到「全球創意產品源頭」，義烏製造正在加速轉型，走向品牌化與國際化。

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