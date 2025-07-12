內地外賣平台補貼大戰再啟　多集中在茶飲品牌　有店舖接爆單

內地外賣平台的補貼大戰在「休整」一周之後，於本周末再度開啟，淘寶閃購和美團外賣兩大話題再度衝上微博熱搜。



淘寶閃購和美團外賣。（澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報道，不少網民周六（7月12日）在社交平台曬出新一輪的外賣補貼「戰績」，包括低價甚至是免單的咖啡茶飲。而美團和淘寶閃購分別宣布周末補貼繼續，美團發文稱「周六，快樂繼續 」，淘寶閃購則表示「188元（人民幣，下同）大券包，五頓我全包！」

據了解，美團在今個周末送出多個線下咖啡茶飲的通兌券，但需要自取，淘寶閃購則依舊發放188元的紅包，包括滿38減18.8的午餐外賣紅包，不過「免單卡」仍需要消費者隨機抽取獲得。

知情人士表示，相比上個周末的匆忙，今個周末美團內部已經做好準備，部分團隊從前日晚上就開始提早加班。

美團在今個周末送出多個線下咖啡茶飲的通兌券，但需要自取。（澎湃新聞）

內地推出大力度外賣優惠。（澎湃新聞）

在上個周末補貼大戰之後，淘寶方面人士表示，「我們持續在關注500億補貼帶來的消費激發，以及過程中的用戶體驗、商家收益，包括履約側的效率和體驗。」

7月7日，淘寶閃購和餓了麼聯合宣布，淘寶閃購日訂單數超8000萬，其中非餐飲訂單超1300萬，淘寶閃購日活躍用戶超2億。

從數據來看，阿里和京東的整體單量似乎已經在逼近美團（1.2億單），其中阿里閃購（8000萬單）的單量增長尤為迅猛。