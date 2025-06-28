有錢都唔賺！殯儀館深夜下單　無外賣員敢接：大半夜點什麼檸檬水

周三（25日），山東一名外賣員公開抱怨殯儀館員工深夜點外賣，在網絡上引發熱議。據內媒報道，該外賣員曬出一張配送訂單截圖，顯示周二（24日）晚11時24分，收貨地址為泰安市泰山殯儀館東南門，訂購的是一杯冰鮮檸檬水，備注要求「進去門往裏走」，需在45分鐘內（凌晨0時10分前）送達。對此，外賣員在片段中喊話：「殯儀館領導管管你的員工，大半夜點什麼檸檬水！」



據報道，這份訂單最終因無外賣員肯接單而被退款。評論區中，有網友透露，該地址隨後又下了一單漢堡套餐，顯示配送時間為31分鐘內（凌晨0時19分前），備注「提前點送達投訴」，但同樣無人接單被退款。

地圖顯示，泰山殯儀館位於泰安市西南，臨近京台高速，周辺環境較為空曠，距離最近的居民區約500米，需穿過一段500多米的小路到達大門，旁邊還緊鄰臥虎山公墓。特殊的地點和深夜時段讓不少外賣員望而卻步。

收貨地為泰山殯儀館的兩張外賣訂單。（縱覽新聞）

網友對此議論紛紛。有人自稱是殯儀館員工，表示夜班時偶爾會餓，點外賣卻經常被退單；也有人建議殯儀館員工深夜避免點外賣，因「沒幾個人敢去送」；還有網友質疑訂單可能是惡作劇。

為此，內媒聯繫到涉事蜜雪冰城門店，工作人員確認，周二晚11時多確有一單送往泰山殯儀館的訂單，因無人接單被退款，飲品作報廢處理。漢堡店工作人員也證實同晚有類似訂單被退款。泰安市泰山區殯儀服務中心回應稱，已注意到相關消息，正在核實是否真有員工點外賣或為惡作劇。

外賣平台客服表示，訂單會發送給附近騎手，但騎手可自主選擇是否接單，平台無法強制。若長時間無人接單，顧客可通過提高配送費吸引騎手。目前，泰安警方已介入調查此事。