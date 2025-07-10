上海浦東機場服務升級　推行24小時免費淋浴、外賣送到登機口

隨著免簽政策紅利持續釋放，上海浦東國際機場迎來外籍旅客熱潮。據上海機場集團統計，今年上半年，浦東及虹橋機場入境外籍旅客達256萬人次，同比增長44.7%，其中浦東機場以237萬人次位居全國空港口岸首位。為提升中轉及深夜抵達旅客的體驗，浦東機場推出「中轉無憂」、「深夜驛站」、「航延樂享」等服務，涵蓋休息艙、24小時免費淋浴、航延餐券及機場閃送等，力求成為全球旅客中轉首選地。



浦東機場在T1、T2航站樓國際及港澳台出發候機區新增30個休息艙，位於T1的24號登機口及T2的67號登機口附近。休息艙配備可調節至平躺的軟座沙發、獨立新風系統、收拉式小桌板、儀容鏡及充電接口，環境燈光可自由調節。每位旅客可享一次性毛毯、拖鞋、耳塞及眼罩，艙內清潔消毒嚴格，空艙每兩小時清掃一次。收費標準為半小時35元、1小時65元、3小時185元，與國內大型樞紐機場對標。目前，T2的13台休息艙已投入使用，其餘將於7月底啟用。

候機區新增30個休息艙，位於T1的24號登機口及T2的67號登機口附近。（上觀新聞）

休息艙配備可調節至平躺的軟座沙發、獨立新風系統、收拉式小桌板、儀容鏡及充電接口，環境燈光可自由調節。（上觀新聞）

機場還設有8個免費過夜休息區，分布於T1、T2及S1、S2航站樓的國內、國際及港澳台區域，共提供1018個休息位及228個充電插座。內媒實地探訪T2國內出發C71登機口附近的休息區，發現其配備多人及單人沙發組合，部分座椅可調至半躺狀態，單人沙發還配有手機支架，方便旅客躺平追劇或辦公，落地窗設計讓環境更舒適。

機場還設有8個免費過夜休息區。（上觀新聞）

機場還設有8個免費過夜休息區。（上觀新聞）

為滿足中轉旅客需求，浦東機場還設置5處共11個24小時免費淋浴間，包括9個單人淋浴間及2個多功能淋浴間，位於T1、T2的國際、港澳台轉國內及到達通道。淋浴間配備恒溫熱水器、吹風機、行李架、防滑地墊等，提供一次性洗浴用品，多功能淋浴間更增設嬰兒護理台及無障礙扶手。目前，T2的D69、D83橋位淋浴間已開放，其餘將於暑運期間陸續啟用。數據顯示，今年上半年，超140萬人次外籍旅客享受免簽及240小時過境免簽政策，同比增長228%，對機場配套服務提出更高要求。

免費淋浴間。（上觀新聞）

暑運期間，航班延誤頻發，浦東機場聯合11家中外航空公司向受影響旅客發放航延餐券，可在機場內100多家餐飲店使用，涵蓋本幫菜、淮揚菜、粵菜及藍瓶咖啡、星巴克等品牌。此外，旅客可通過上海機場小程序「浦樂GO」線上下單，選購百餘家餐飲零售店商品，由機場「閃送隊員」免費配送至登機口、值機區等地，實現「零元配送費」。

旅客可通過上海機場小程序「浦樂GO」線上下單，選購百餘家餐飲零售店商品，由機場「閃送隊員」免費配送至登機口、值機區等地。（上觀新聞）

新服務推出後，網友紛紛稱讚浦東機場服務升級「越來越人性化」。從休息艙到免費淋浴，再到便捷的餐飲配送，浦東機場正以貼心舉措提升旅客體驗，鞏固其作為全球航空樞紐的地位。