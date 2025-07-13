內地15省區市高溫　山東河南局地可達40℃以上　專家分析原因

7月13日，中央氣象台預計，內地15省區市有高溫天氣，山東河南局地可達40℃以上。專家表示，而與往年不同，今年由於副熱帶高壓位置異常偏北，北方多地悶熱程度同期少見。



2025年7月11日，遼寧瀋陽，市民在高溫天氣下「全副武裝」出行。（視覺中國）

中央氣象台7月13日06時繼續發佈高溫黃色預警：預計7月13日白天，新疆吐魯番盆地、內蒙古西部、陝西中南部、山西南部、河北中南部和東北部、北京大部、天津、山東大部、河南、安徽北部、江蘇北部、湖北大部、湖南北部、四川盆地東部、重慶大部等地有35～36℃高溫天氣。

氣象台高溫預報。（中央氣象台）

其中，河北中南部、天津大部、山東西部、河南中北部、安徽北部、湖北北部和西部、重慶東北部等地部分地區最高氣溫37～39℃，山東西部、河南東北部局地可達40℃以上。

中央氣象台預計，未來一周高溫天氣將進一步發展升級。

專家解析高溫成因

河南省氣象台高級工程師栗晗表示，造成這一輪高溫天氣的主要原因是西太平洋副熱帶高壓（簡稱副熱帶高壓或副高）長時間控制河南，導致晴空少雲，太陽輻射增溫明顯。同時，副高控制區內盛行下沉氣流，造成下沉增溫效應。另外，低層暖氣團發展強盛且持續時間較長，也有利於極端高溫出現。

2025年7月12日，重慶，夏日持續高溫天氣，小朋友在一廣場噴泉戲水享清涼。（視覺中國）

中央氣象台在預報中也明確指出，未來7天，隨着副熱帶高壓加強西伸，與大陸高壓聯手，西北地區東部至華北、黃淮等地暑熱還會繼續升級，南方地區13日之後高溫也會增多增強。

而與往年不同，今年由於副熱帶高壓位置異常偏北，北方多地悶熱程度同期少見。今年盤踞在中國的副熱帶高壓的「北抬」較往年偏早偏強。副熱帶高壓控制中國中東部地區的同時，引導着夏季風北推，將季風攜帶的水汽和熱量輸送到北方地區，造成低層濕度增大。此外，副熱帶高壓控制的區域以晴到少雲天氣為主，增強了白天的輻射升溫，由此形成了濕熱型高溫熱浪。

中央氣象台首席預報員陳濤11日表示，從7月上旬整體天氣情況看，華北、東北及四川盆地表現為高溫高濕，黃淮、江淮、江漢表現為高溫悶熱天氣，出現這種情況與今年西太平洋副熱帶高壓北跳偏早、強度偏強的特徵有很大關係。