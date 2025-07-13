中國最大盆地超高壓電力環網貫通　新能源電力有效保供全國

《新華社》報道，7月13日，歷時15年建設的環塔里木盆地750千伏輸變電工程全線貫通，形成了一條圍繞塔里木盆地的750千伏超高壓輸電環網。



這是已經投運的新疆環塔里木盆地750千伏輸變電工程若羌750千伏變電站。（6月27日攝/新華社）

新疆環塔里木盆地750千伏輸電線路穿越「死亡之海」塔克拉瑪干沙漠。（6月25日攝/新華社）

國網新疆建設分公司第一項目管理中心副主任徐玉波介紹，工程由9項750千伏輸變電工程分階段施工完成，共計9個變電站，近1萬座鐵塔，線路總長4197公里。9項分段工程中，已有8項工程實現投用，最後一段工程經過驗收消缺後，預計整個工程於今年11月投入運行。

這一工程是新疆正全力打造全國能源資源戰略保障基地的重要舉措。一方面，工程為南疆構建現代化產業體系提供「綠色」動能支撐。當前，南疆正全力發展新型電力系統、綠色礦業及加工、先進製造和新材料等產業集群，對穩定可靠的電力供應需求迫切。

7月13日，民豐-且末750千伏線路全部架設完成，環塔里木盆地750千伏輸變電工程全線貫通。（無人機照片/新華社）

這是已經投運的新疆環塔里木盆地750千伏輸變電工程若羌750千伏變電站。（6月27日攝）

另一方面，工程將有效匯集環塔里木盆地數千萬千瓦的新能源電力，形成一條輸送綠電的「大河」，進而通過「西電東送」通道把綠電輸送至全國。

國網新疆經研院新型電力系統規劃研究中心主任辛超山說，因為新疆和中東部存在2到3小時時差，所以在16時許，中東部光伏以每15分鐘2200萬千瓦的速度快速下降，而此時南疆艷陽高照，光伏正處於大發階段，光電可以通過這一工程進入「西電東送」通道，有效保供全國。