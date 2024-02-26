宗慶后42歲獨生女宗馥莉成娃哈哈接班人　曾公開「拋棄」王力宏

娃哈哈集團創辦人、前首富宗慶后因病離世，內媒報道指，宗慶后的42歲獨生女宗馥莉近日已接替宗慶后任娃哈哈電商法定代表人、執行董事、經理。此外，宗馥莉目前已在上百家企業任職，其中多數為娃哈哈集團下屬公司。



內媒《上游新聞》等報道，作為宗慶后唯一的女兒，宗馥莉的人生經歷幾乎與娃哈哈集團的發展重疊。宗馥莉14歲獨自赴美留學，2004年從洛杉磯佩珀代因大學（Pepperdine University））國際商務專業畢業回到國內後，宗馥莉便進入娃哈哈集團參與直接管理。

2007年，宗慶后把主做食品飲料生產加工的杭州宏勝飲料公司分拆出來給宗馥莉單獨經營，並且逐步給其獨立權力。宗馥莉一直極為注重自己個人品牌的塑造，希望由此擺脫其「宗慶后之女」的身份。

2016年7月，宗馥莉推出了以自己的英文名「Kelly」命名的果蔬汁飲料產品「Kellyone」，這一款高端私人定製飲料的推出顯現出了宗馥莉與宗慶后大相逕庭的經營風格，相比娃哈哈走「親民飲料」路線，Kellyone走的則是高端新潮、互聯網+路線。宗馥莉表示，她為了整個計劃投入了幾百萬人民幣，甚至建造了一個400平方米的中央廚房。

從1998年開始，王力宏代言的娃哈哈家喻戶曉，「愛你就等於愛自己」在內地幾乎人人都會唱。2018年在宗馥莉成為品牌公關部部長後，娃哈哈就停止了和王力宏的合作。至於停止合作的原因，宗馥莉曾公開直言自己並不喜歡王力宏，也不喜歡這包裝。

宗馥莉又曾在採訪中表示王力宏年紀太大了，消費者有審美疲勞，「從青年看到中年，從中年看到老年，你覺得好玩嗎？」

隨後宗馥莉不僅讓娃哈哈在英雄聯盟、B站、潮玩、電影等圈層「交朋友」，還讓自家產品IP人格化，如AD鈣奶主打「今日未成年」概念，這也使得誕生於1996年的AD鈣奶，在推出25年後，近三年的銷售額依然保持了每年兩位數的增長。

曾列亞洲十大年輕富豪第三名

宗馥莉早在2017年福布斯發布的2017中國最傑出商界女性排行榜中，排名第13位。此外，2015年在全球知名財富公司Wealth-X公布的一份榜單中，宗馥莉以30億美元身家居亞洲十大年輕富豪第三名。

在公開報道中，宗馥莉在2013年《嘉人》雜誌的專訪中曾提過「我從來沒有交過男朋友」，據記者描述，理由是「家裏太有錢了，後果之一就是難以分辨追求者的動機，似乎每個接近她的人都想和她談生意。」