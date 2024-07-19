娃哈哈接班人宗馥莉傳離職持續發酵　知情人士曝已博弈一個多月

娃哈哈集團創辦人宗慶後今年初離世，內地近日網傳其女兒宗馥莉已辭去娃哈哈集團副董事長、總經理職務，不再參與其經營管理。另一方面，網上流傳著一自稱娃哈哈前員工舉報宗馥莉侵佔娃哈哈集團巨額國有資產的舉報信，對此，浙江省國資委相關人士未證實其真偽。此外，有知情人士透露，宗馥莉和娃哈哈集團股東、高層一直在博弈和談判，主要是關於股權問題。而針對宗馥莉辭職消息，宗慶後胞弟宗澤後在朋友圈公開表示「是件好事」。



上述舉報信稱，宏勝集團是宗馥莉100%實控的中外合資企業，在宗慶後去世之前一直是娃哈哈集團的代工廠。宗慶後過世後，宗馥莉在業務上通過轉移訂單、轉移利潤甚至轉移資產的手段，把原屬於國有持股的娃哈哈集團權益轉到她自己的宏勝集團，來達到侵吞國有資產的目的。

今年3月27日，娃哈哈集團官網轉載的一篇官方報道，宗馥莉的身份為「杭州娃哈哈集團總經理、宏勝飲料集團總裁」。

對於舉報信，浙江省國資委相關人士未證實其真偽，並表示即使有，也看不到舉報信的內容。杭州市國資委相關人士稱，不清楚有沒有收到該舉報信，並表示：「即使收到了也不歸我們管，娃哈哈應該歸屬上城區國資委管。」杭州市上城區政府相關人士則表示，不清楚該事情。

宗馥莉傳離職一事持續發酵。（澎湃新聞）

近日，宏勝飲料集團有限公司管理層發生變動，兩位董事施麗娟和施幼珍退出，宗馥莉的職位由董事長變更為執行董事。同時，經營範圍發生變更，新增「休閒觀光活動」。公開資料顯示，施幼珍為娃哈哈創始人宗慶後的妻子，亦為宗馥莉的母親。

而在7月18日，網絡上流傳了一張娃哈哈集團副董事長宗馥莉的辭職信，內媒就此問詢了娃哈哈方面，惟未獲回應。

網上近日流傳一封「致娃哈哈集團全體員工的函」，署名宗馥莉。（微博）

財聯社引述多位知情人士報道指，此事屬實。一位娃哈哈經銷商負責人稱，本來宗馥莉和娃哈哈集團股東、高層一直在博弈和談判，主要是關於股權問題，他們知道這個事已經一個多月了，現在談判沒談好。該經銷商又提到，娃哈哈集團內部近期確實有部分管理人員離開，而受網絡流量影響，經銷渠道的銷量近幾個月確有上升。

另外，宗慶後胞弟宗澤後在朋友圈公開表示，宗馥莉「是件好事」。

宗澤後（左）與哥哥宗慶後（右）。（潮新聞）

宗澤後認為，宗馥莉最大的問題是接班娃哈哈不應該考慮如何做大規模，如何賺錢，如何大刀闊斧改變現狀，「她首先要考慮是如何做好事，做慈善？讓所有人都認可你，在這個過程中你可以發現很多問題，也可以發現很多人才，自然而然讓大多數人認可你的接班。她卻反其道而行之，火力四開，鋒芒畢露，應了古語：剛易折。」宗澤後還認為，娃哈哈從本質上而言國家是大股東，「如果全是你自己的股份，當然你可以愛怎麽幹就怎麽，國有企業你就是個職業經理人」。