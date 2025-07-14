娃哈哈回應「繼承之戰」：家族事務與公司無關　三私生子母親曝光

娃哈哈集團創辦人、內地前首富宗慶后去年離世，其女兒宗馥莉成為接班人兼董事長。宗馥莉近日因遺產糾紛在香港被起訴，三名原告自稱是她的「同父異母弟妹」，他們入稟本港法院要求凍結其名下滙豐銀行帳戶內18億美元資產（約141.3億港元）。



對此，娃哈哈方面表示，事件屬於家族內部事務，與公司運營業務並無關聯，「公司不會提供任何答覆口徑或相關回應。」



娃哈哈創始人宗慶后與原配施幼珍育有「獨女」宗馥莉，長期被視為娃哈哈帝國唯一接班人。然而近期香港法庭的一則遺產官司則透露，宗馥莉實際上有三名非婚生的同父異母的弟妹，分別為宗繼昌（Jacky Zong）、宗婕莉（Jessie Zong）和宗繼盛（Jerry Zong）。三名原告主張他們作為宗慶后的子女，應享有平等的繼承權或信託受益權，要求「拿回信託資金」。

據內媒報道，他們母親為娃哈哈前高管杜建英。1988年畢業於浙江大學，曾深度參與娃哈哈進出口業務，2008年離職後創立百家關聯企業，但仍通過合資公司持股娃哈哈體系。另據《經濟參考報》統計，宗慶后去世後，「娃哈哈系」停工的企業超過15家，而在停工的企業中，娃哈哈集團前高管杜建英幾乎都持有股權。

2023年4月7日，宗慶后現身中國國際飲料工業科技展。（視覺中國）

據報道，宗慶后生前設立了家族信託，作為其龐大資產（包括娃哈哈集團相關股權）的重要安排方式，旨在進行資產隔離、財富傳承和稅務規劃。宗馥莉被普遍認為是該信託的主要受益人及/或受托人/保護人角色。

但三名原告則指出，宗慶后曾指示下屬通過香港滙豐銀行設立信託，匯豐賬戶2024年初余額約18億美元，文件顯示，截至去年5月，已有110萬美元被轉出該賬戶。原告方要求凍結該匯豐賬戶，宗馥莉執行父親遺囑，支付數百萬美元資產利息，並賠償資金轉移造成的損失。

據報道，宗馥莉代理律師則質疑證據效力，稱未獲知宗慶后相關指示。另有消息稱，上述三名原告同時已在杭州中級人民法院提起訴訟，要求確認其對宗馥莉持有的娃哈哈集團29.4%股權的繼承權。

陜西娃哈哈的主要人員中，杜建英和Zong.Jacky（宗繼昌）都在列。有消息顯示，杜建英和Zong.Jacky共同成立7家公司，多在宗馥莉主導的本次停工範圍內。

陜西娃哈哈的主要人員中，杜建英和Zong.Jacky都在列。有消息顯示，杜建英和Zong.Jacky共同成立7家公司，多在宗馥莉主導的本次停工範圍內。圖為杜建英。（網絡資源圖）

如今另外三名子女的「橫空出現」，圍繞高達18億美元的信託資金向宗馥莉發起訴訟，也讓娃哈哈再度陷入輿論漩渦。

據南方都市報今日（7月14日）報道，娃哈哈方面並未確認或澄清事件，僅表示：「家族內部事務，與公司的運營及業務並無關聯。公司不會提供任何答覆口徑或相關回應。」截至目前，宗馥莉方面亦未公開回應事件。

此次事件中，民眾關注的一大焦點是非婚生子女是否與婚生子女享有完全平等的繼承權/信託受益權？

對此，原告方律師指出，宗慶后晚年曾在私人場合承認三名子女的「宗氏血脈」，並口頭承諾「不會虧待」，但遺囑見證人清一色為娃哈哈高管，無家族成員簽字，程序存在瑕疵。

法律界人士指出，根據《民法典》第1127條，非婚生子女享有與婚生子女同等權利。但儘管法律原則上平等，實踐中則常常遇到障礙。另外，三名原告需通過DNA鑒定或生前撫養證據確認親子關系，且需推翻宗馥莉聲稱的境外資產全部歸其所有的遺囑內容。

2023年4月9日，上海，中國國際飲料工業科技展上的娃哈哈礦泉水。（VCG）

因此，血緣關係的法律確認成為關鍵戰場。據《封面新聞》報道，原告已向杭州法院提交宗繼昌1989年出生證明，並申請調取宗慶后2023年在浙江大學醫學院附屬第一醫院的血液留存樣本進行DNA比對。若DNA鑒定成立，根據《民法典》，其繼承權將得到法律確認。

此外，信託的有效性及條款解讀也至關重要：信託文件的具體條款如何規定？設立時是否合法有效？是否充分考慮了所有法定繼承人的權益？是否存在欺詐、脅迫或宗慶后意思表示不真實的情況？這些都將影響該訴訟案件的判決結果。

法律界人士認為，這起糾紛涉及利益巨大，過程會很漫長，需經歷證據交換、庭審、親子鑒定、信託文件審查等，結果存在不確定性，但雙方和解難度較高。