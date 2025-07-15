10萬頭黑豬入沙漠　中國式「治沙」創意改寫全球環保規則

內蒙古庫布齊沙漠的治沙工程，不靠傳統技術，而是以一項極具中國式創意的方式，即放養黑豬，來治理沙漠難題，成效斐然，被聯合國專家盛讚為「改寫全球環保規則」。



內媒《快科技》報道，庫布齊沙漠位於內蒙古鄂爾多斯市，總面積約1.863萬平方公里，是中國第七大沙漠，也是最接近北京的沙漠。經過三十多年的艱苦治理，如今已有超過三分之一的沙漠變為綠洲，沙丘整體高度降低一半，每年流入黃河的黃沙減少逾億噸，生物多樣性顯著恢復，並幫助十多萬人脫離貧困。

報道介紹，治理沙漠是一項綜合性工程，依靠的不僅是科技，更有中國農業的創新智慧。早在2013年，科研人員便開始探索以放養沙漠紅山豬的方式來助力治沙。這些黑豬與一般家豬不同，活動力極強，一頭豬可活動面積達50公尺，甚至能躍過1.4公尺高的圍欄。

2018年起，專業團隊帶著800頭黑豬進駐庫布齊沙漠，利用豬拱地、排糞、播種的習性，在沙漠中開創出「拱地—播種—施肥」的治沙模式。每頭豬每天可拱鬆5平方公尺的硬沙層，類似翻耕農田。豬飼料中混有草籽，豬食後未完全消化的種子連同糞便排出，天然埋進沙地，同時提供肥料與水分。

根據內蒙古農業大學監測數據，三年間治理區域植被覆蓋率從不足5％提高至96％，耐旱植物梭梭樹的成活率達到85％。1800畝流動沙丘成功轉變為固定綠地，地下水位五年內上升了1.2公尺，雨水滲透率提升三倍。

報道指出，截至目前，參與治沙的黑豬已累積達10萬頭。這些豬在沙漠中運動量大，肉質緊實，肌苷酸含量比一般豬肉高出六倍，味道更香，售價也更高。據報導，平均每戶年收入可因此增加人民幣3萬元。

此外，自2022年起，庫布齊治沙項目也引入無人機監測系統，能定期掃描沙地、生成土壤濕度與植被分布地圖，精準規劃豬群活動範圍與草籽播撒區域，治理效率提升20％，成本降低15％。同時，沙漠中也建起太陽能板，不僅為豬群遮陽，也為監測設備提供電力。

報道引述中國農業科學院學者評價，認為此模式把生態修復和致富結合得天衣無縫，堪稱全球荒漠化治理的標杆。而聯合國防治荒漠化公約的專家到訪考察時，亦對這種創新模式讚嘆不已，直言「中國這法子，硬是把全球環保的規則給改寫了！」