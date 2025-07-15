習近平出席中央城市工作會議並發表講話　李強等政治局常委出席

撰文：鄭寧
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據央視報道，中央城市工作會議7月14日至15日在北京舉行。國家主席習近平出席會議並發表重要講話，總理李強在會後作總結講話。出席會議的還有中共中央政治局常委趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希等。

習近平在重要講話中總結新時代以來中國城市發展成就，分析城市工作面臨的形勢，明確做好城市工作的總體要求、重要原則、重點任務。

會議指出，當前和今後一個時期城市工作的總體要求是：堅持穩中求進工作總基調，堅持因地制宜、分類指導，以建設創新、宜居、美麗、韌性、文明、智慧的現代化人民城市為目標，以推動城市高質量發展為主題，以堅持城市內涵式發展為主線，以推進城市更新為重要抓手，大力推動城市結構優化、動能轉換、品質提升、綠色轉型、文脈賡續、治理增效，牢牢守住城市安全底線，走出一條中國特色城市現代化新路子。

浙江鄉村。（視覺中國）

中國城鎮化正從快速增長期轉向穩定發展期，城市發展正從大規模增量擴張階段轉向存量提質增效為主的階段。城市工作要深刻把握、主動適應形勢變化，轉變城市發展理念，更加注重以人為本；轉變城市發展方式，更加注重集約高效；轉變城市發展動力，更加注重特色發展；轉變城市工作重心，更加注重治理投入；轉變城市工作方法，更加注重統籌協調。

會議部署城市工作7個方面的重點任務。包括優化現代化城市體系，建設富有活力的創新城市，建設舒適便利的宜居城市，建設綠色低碳的美麗城市，建設安全可靠的韌性城市，建設崇德向善的文明城市，以及建設便捷高效的智慧城市。

會議強調，建設現代化人民城市，必須加強黨對城市工作的全面領導。要進一步健全領導體制和工作機制，增強城市政策協同性，強化各方面執行力。要樹立和踐行正確政績觀，建立健全科學的城市發展評價體系，加強城市工作隊伍質素和能力建設，激勵廣大黨員幹部幹事創業、擔當作為。要堅持實事求是、求真務實，堅決反對形式主義、官僚主義。

會議指出，習近平的講話科學回答了城市發展為了誰、依靠誰以及建設什麽樣的城市、怎樣建設城市等重大理論和實踐問題，為做好新時代新征程的城市工作提供了根本遵循，要認真學習領會，不折不扣抓好落實。要深刻把握中國城市發展所處歷史方位，以更加開闊的視野做好城市工作；深刻把握建設現代化人民城市的目標定位，自覺踐行以人民為中心的發展思想；深刻把握城市內涵式發展的戰略取向，更有針對性地提升城市發展質量；深刻把握增強城市發展動力活力的內在要求，做好改革創新大文章；深刻把握城市工作的系統性覆雜性，著力提高落實各項任務部署的能力。

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