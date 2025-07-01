習近平《求是》刊文：面對圍堵、遏制、打壓　應理直氣壯進行鬥爭

新華社報道，7月1日出版的第13期中共黨刊《求是》雜誌發表中共總書記、國家主席習近平的重要文章《團結奮鬥是中國人民創造歷史偉業的必由之路》。文章指，我國正處於實現中華民族偉大復興關鍵時期，改革發展正處在攻堅克難的重要階段，我們面臨的重大鬥爭不會少。面對圍堵、遏制、打壓，我們應理直氣壯地進行鬥爭。



習近平在洛陽軸承集團股份有限公司考察時，同企業員工交流。（新華社）

報道指，該文章是習近平2016年10月至2025年4月期間有關重要論述的節錄。

文章指出，黨和人民取得的一切成就都是團結奮鬥的結果，團結奮鬥是中國共產黨和中國人民最顯著的精神標識。

文章指，新征程上我們就要靠中國式現代化進一步凝心聚力、團結奮鬥。中國式現代化是全體人民的共同事業，也是一項充滿風險挑戰、需要付出艱辛努力的宏偉事業，必須堅持全體人民共同參與、共同建設、共同享有，緊緊依靠全體人民和衷共濟、共襄大業。

文章指，必須加強中華兒女大團結，不斷鞏固和發展最廣泛的統一戰線，團結一切可以團結的力量、調動一切可以調動的積極因素，最大限度凝聚起共同奮鬥的力量。

文章又指出，我國正處於實現中華民族偉大復興關鍵時期，改革發展正處在攻堅克難的重要階段，在前進道路上，我們面臨的重大鬥爭不會少。面對圍堵、遏制、打壓，我們應理直氣壯地進行鬥爭。必須發揚鬥爭精神，把握鬥爭方向，掌握鬥爭規律，增強鬥爭本領，有效應對重大挑戰、抵禦重大風險、克服重大阻力、解決重大矛盾，不斷奪取新時代偉大鬥爭的新勝利。