德攝影師後代找到未公開相冊：1938年日軍轟炸廣州｢牌街淪廢墟｣

多年以前，一位德國人用鏡頭定格下1938年日軍轟炸廣州的慘烈場景。這組從未公開、塵封於異國地下室的照片，87年後，被拍攝者的後人——德國年輕藝術家奧斯卡·萊貝克（Oscar Lebeck）意外發現。



奧斯卡·萊貝克。（金羊網）

曾淪為廢墟的騎樓街巷，今日再度繁花似錦；珠江之水亦歸深闊平和。2025年7月，值中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年之際，奧斯卡帶著這本承載父子情緣、收錄365張罕見照片的相冊《Canton in Trümmern》（《廢墟中的廣州》），應中山大學之邀，不遠萬里抵穗，並將其鄭重捐贈給該校博物館（校史館）。它將成為中大校史館紀念抗戰勝利80週年特展的核心展品。

「這組照片十分珍貴，提醒我們銘記歷史、珍視和平。」7月4日捐贈儀式上，中山大學人文社科處處長、哲學系主任張偉教授強調。他同時表示，相冊回歸凝聚了多方努力。

一周後，在中山大學錫昌堂，已在廣州完成部分歷史地點尋訪的奧斯卡，在接受羊城晚報專訪時表示：「照片誕生多年後，通過對其拍攝地點的現實尋找，我開啓了一場『特殊的看見』——看見戰爭與和平，看見時間的力量，更看見了這座英雄城市的今昔。」

下面的筆記寫著：「在四牌樓街」 。（受訪者供圖）

塵封於地下室的廣州1938

「第一次在地下室發現它們時，我無比震驚。戰爭場面觸目驚心。」錫昌堂內，窗外綠樹成蔭，奧斯卡憶起初見照片時的感受。

桌上攤開著相冊掃描件：入侵的日本軍車、流離失所的本地孩童、滿目瘡痍的廣州街道……

「父親去世後第十年，我整理遺物時發現了它們。父親此前從未提及，母親也不知情，我想這應是他從其他地方收藏來的。」奧斯卡的父親羅伯特·萊貝克（Robert Lebeck, 1929-2014），是德國著名新聞攝影記者，以報道剛果獨立運動聞名。

記者注意到，相冊封面貼著一張粉紅便條，上面用德文寫著：「日本對廣州的轟炸。1938年10月22-26日。部分是某德國領館人員所拍。Otto醫生？」奧斯卡解釋：「便條應為我父親所貼，是他對內容、時間和拍攝者的推測。」

其中一張照片，旁注為「首批日本人到達沙面前面（1938年10月22日）」——距歷史記載的廣州陷落日（1938年10月21日），僅隔一天。（1938年10月12日，日軍登陸大亞灣，入侵華南，10月21日，廣州陷落。）

照片由誰拍攝？拍攝具體地點在哪？這些問題縈繞奧斯卡心頭。

「目睹照片中的悲慘景象，震驚之餘，我強烈想要查明它們的來源和故事。」網絡搜索未果後，一次，奧斯卡在學校食堂向中國同學陳超提及此事。陳超隨即聯繫了昔日的室友——如今在中山大學哲學系從事博士後工作的吳嘉豪。

跨越重洋的多方求證

「2023年11月，奧斯卡通過陳超聯繫到我。」錫昌堂內，擔任翻譯的吳嘉豪博士向記者介紹，「我立刻幫奧斯卡聯繫到廣東革命歷史博物館的鐘劍峰副研究員。鐘老師憑借對廣州地方史的深厚瞭解，協助辨認出照片中的許多場景。」他解釋，「不少德文標注的街道名是根據當時廣州本地發音拼寫，奧斯卡難以釋讀，鐘老師幫助解決了不少難題。」

經過近一年的跨洋溝通和協作，照片的歷史背景逐漸清晰。吳嘉豪補充道：「為確證照片年代，奧斯卡還委託德國拍賣行Bassenge開具了一份鑒定證明，證明照片來自20世紀30年代。」

當所有證據都指向1938年的廣州，這位正在柏林藝術大學攻讀碩士的德國青年，做出了一個重大決定：「我要把它們送回廣州。」

一位德國青年的萬里護送

「我要把它送回廣州，為它找到一個能向公眾展出的博物館，讓更多人看到這段歷史真相。」2024年底，隨著照片細節的確認，奧斯卡開始尋找合適的捐贈機構。

機會出現在2025年。

「今年5月，我的學生吳嘉豪博士向我提及此事。」捐贈儀式上，張偉回顧道，「我立即意識到這批照片的珍貴價值，尤其適逢中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，意義更顯重大。我們迅速向奧斯卡先生發出邀請，希望相冊能由中山大學珍藏，並得到了他的積極響應」。

不遠萬里，奧斯卡於今年7月初飛抵廣州。塵封80餘載的相冊，終於回到了它所記錄的城市。而接收方中山大學，正是當年華南抗戰的重要陣地，其博物館（校史館）中詳細記載和展示了那段烽火歲月。

「奧斯卡不憚繁難，雖歷經曲折而仍矢志將相冊捐贈給廣州公立機構的高誼厚意，增添了相冊的價值。」中山大學人文學部副主任、博物館（校史館）館長吳重慶教授，在7月4日於博物館舉辦的捐贈儀式現場中如是表示。

他同時透露，為銘記歷史，弘揚中山大學師生在抗戰中的抗爭精神，博物館（校史館）將舉辦抗戰勝利80週年特展。《Canton in Trümmern》相冊將是其中的重磅展品。「我們將深入研究這些照片，向公眾講述背後的故事，以此銘記歷史，珍視來之不易的和平。」

捐贈儀式一周後，奧斯卡在錫昌堂再次受訪。此時窗外細雨寧靜。過去幾天，他已在中大團隊及相關人員的陪同下，實地走訪了照片中的多處地點。

「我進行了一場特殊的看見。」這位柏林藝術大學的語境藝術研究生說。

奧斯卡展示了他在一德路聖心大教堂前騎樓街拍下的近日場景，和相冊中當年場面形成了鮮明對照。（羊城晚報）

廢墟與重生：一場特殊的「看見」

細雨之中，奧斯卡與團隊，多次穿行於廣州的街巷。「照片上，這些歷史地點之間的空間距離，比我想象中近得多。」奧斯卡告訴記者。

過去數日，這場追尋歷史的「定位」覆蓋了多個關鍵坐標：在原德華銀行頂樓，尋找日空軍轟炸廣州城的拍攝者視角；在濱江西路，憑借對岸的南方大廈和愛群大廈的獨特造型，鎖定了當年珠江邊遭受劫難的場景；在黃沙火車站舊址，對應出當年廢墟的痕跡；而在一德路聖心大教堂，石室雕花門柱成為辨認悲慘舊景的坐標——奧斯卡與團隊攝影師憑借專業直覺，發現了這一關鍵細節。

悲慘已成舊景，前景光明燦爛。奧斯卡向記者展示了他在聖心大教堂同一視角拍下的最新照片，騎樓街里如今滿溢人間煙火，紅色的招牌、綠色的椰青、閒坐的羊城居民，是安樂的世間生活。

「我實踐了一場特殊的『看見』。」奧斯卡闡釋道，「我的專業是‘語境中的藝術’。這次旅程不僅是記錄地點，更是與歷史現場互動，對我『看見』的過去作出回應。將歷史影像與今日景象並置，能在藝術中創造一種新的記憶形式，讓我們以新的目光審視這些地方，獲得新的理解。」採訪中，他在展示記錄著廢墟的歷史照片時，也同時分享了他自己鏡頭下今日的廣州——那些曾經傷痕累累的地方，如今生機勃勃。

「而更重要的是，它讓我真正『看見』了一段被忽視的歷史。」他坦承，「在歐洲，許多德國人，包括我自己從前，對日本在亞洲、在中國的侵略行徑，瞭解得確實不多。這些照片、這段追尋，給我帶來了極大震撼和影響。」

從德國到中國，他用腳步丈量地理距離；從1938年到2025年，他用鏡頭穿越時光隔閡。而讓相冊的內容通過展覽和研究，向公眾傳遞歷史真相與和平的珍貴，則是他的深切願望。

「我們珍惜眼前這美好生活。這些天，我喜歡上了這座包容、充滿活力、既古老又年輕的城市——廣州。」他微笑著說，「同時，我也由衷敬佩中山大學，由衷感激中山大學哲學系和博物館，他們的工作使得這次捐贈順利完成。」

如今，這部由德國人拍攝、德國人保存、德國人送回的《廢墟中的廣州》相冊，安然存放於中山大學博物館（校史館）內。它不再僅僅是365張定格慘痛瞬間的底片，更成為跨越時空的信使——訴說戰爭的殘酷，見證城市的重生，也鏈接國際友好人士對歷史真相的追尋，記錄中國學人對民族記憶的守護。

當特展啟幕，這場穿透歲月塵埃的「特殊看見」，必將讓和平的光芒照亮更多心靈。